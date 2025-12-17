Cipolletti aprobó las aplicaciones de transporte y habilita a los choferes sin exigir registro a las empresas

La ciudad de Cipolletti aprobó una ordenanza que regula el funcionamiento de las aplicaciones de transporte y establece una modalidad distinta a la de otras localidades de la región: los choferes pueden trabajar a través de plataformas digitales aunque las empresas no estén inscriptas ni habilitadas comercialmente en el municipio.

En diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, el intendente Rodrigo Buteler explicó que la normativa apunta a “abrir el juego” y permitir que cada conductor se habilite de manera individual, sin depender de que Uber, Cabify u otras aplicaciones cumplan con un trámite previo ante la Municipalidad.

Según detalló, cualquier chofer que quiera prestar el servicio puede presentarse ante el municipio, cumplir con los requisitos exigidos y pagar el canon correspondiente. De ese modo queda habilitado para trabajar mediante una aplicación, incluso utilizando un taxi o un vehículo particular, siempre que cuente con licencia profesional y el auto reúna las condiciones establecidas.

Aprobación

La diferencia central del esquema aprobado en Cipolletti es que la habilitación recae sobre la persona y el vehículo, no sobre la empresa dueña de la plataforma. “El chofer se habilita como si fuera un comercio en sí mismo”, explicó el intendente, al remarcar que el municipio asegura el control y la recaudación a partir de cada conductor registrado.

Con esta dinámica, la ordenanza permite que el servicio funcione aun cuando las aplicaciones no se inscriban ni paguen un tributo como empresa, algo que en otras ciudades es un requisito indispensable. En Cipolletti, la puerta queda abierta para que los choferes puedan trabajar de manera legal, con reglas claras y bajo control municipal, más allá de la situación administrativa de las plataformas.

