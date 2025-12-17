El Ministerio de Salud llevó tranquilidad a la comunidad de Cipolletti luego de que el presunto caso de sarampión detectado en un menor diera resultado negativo tras los análisis realizados en el laboratorio local. Si bien las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán para su confirmación definitiva, desde el área sanitaria estiman que el resultado continuará siendo negativo. En el marco del protocolo preventivo, se desplegaron bloqueos sanitarios en distintos barrios de la ciudad y se reforzaron las acciones de control y vacunación.

El doctor Javier Medín, jefe del servicio de Vacunación del Hospital Moguillansky, habló en el Noticiero Central de CN 247 Canal de Noticias, donde brindó detalles sobre las acciones sanitarias preventivas realizadas en distintos barrios de la ciudad, luego de la detección de un caso sospechoso en un menor. Según explicó el profesional "se tomaron las muestras correspondientes a los casos en particular, las cuales dieron resultado negativo en el laboratorio local. Las muestras fueron enviadas al Instituto Malbrán, donde se obtendrá el resultado definitivo, que desde el área de Salud consideran que también será negativo." afirmó.

A pesar de ello, y por indicación del nivel central del Consejo de Salud, se resolvió avanzar con un bloqueo sanitario preventivo, que se llevó a cabo durante el jueves, viernes y sábado de la semana pasada. Las tareas estuvieron a cargo de distintas cuadrillas que trabajaron en sectores de los barrios San Pablo y Santa Clara, abarcando el área comprendida desde Circunvalación hasta calle Brentana, y desde Ruta Chica hasta Avenida Alem.

Medín destacó que durante el operativo se llevaron una grata sorpresa en cuanto a los niveles de vacunación: “Los números no son malos en vacunación, estamos cerca del 80%, que es el estándar que se viene manteniendo. Encontramos muy pocos chicos y personas mayores sin vacunar, lo que confirma el resultado de las buenas campañas realizadas durante el año”, agregó.

El jefe de Vacunación explicó que el caso involucró a un menor que, por cuestiones familiares, tenía convivencia tanto con su padre como con su madre, motivo por el cual el radio de cobertura del bloqueo fue amplio. La comunidad fue informada previamente a través de redes sociales y distintos medios de difusión. En total, entre 20 y 30 personas participaron de las tareas sanitarias a lo largo de los tres días. Este lunes se concretó el cierre del bloqueo, con aproximadamente 20 trabajadores abocados a completar las acciones en las ocho manzanas restantes.

Desde el área de Salud reiteraron el mensaje de tranquilidad a la población y remarcaron la importancia de mantener los esquemas de vacunación al día como principal herramienta de prevención.

Mira la entrevista completa: