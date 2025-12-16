Un patrullaje preventivo de rutina terminó con un resultado clave: la Policía de Río Negro detuvo en pleno centro de Fernández Oro a un hombre de 53 años que tenía un pedido de captura vigente por abuso sexual reiterado, solicitado por la Justicia de Tucumán por abuso sexual reiterado.

Todo ocurrió cerca del mediodía del lunes, cuando efectivos de la Comisaría 26° recorrían la zona de Avenida Roca y Rivadavia, uno de los puntos más transitados de la ciudad. En ese contexto, los uniformados advirtieron la presencia de dos hombres desconocidos en la localidad, lo que motivó una identificación preventiva, una práctica habitual en tareas de prevención.

Al ser abordados, ambos manifestaron dedicarse a la venta ambulante y reconocieron que no portaban DNI, aunque aportaron sus datos personales de manera verbal. Esa situación ya encendió la primera alerta y habilitó a los efectivos a avanzar con las consultas correspondientes.

Seguidamente, se verificaron los datos en los sistemas oficiales. Allí apareció el dato clave: Francisco Ignacio Banegas, de 53 años, domiciliado en Roca, registraba un pedido de captura activo emitido por la Cámara Penal Conclusional – Sala 4 de la provincia de Tucumán, en el marco de la causa “Banegas Francisco Ignacio s/ abuso sexual reiterado”, expediente Nº 3419/2004.

En contraste, su acompañante, de 27 años y con el mismo domicilio, no presentaba requerimientos judiciales, aunque igualmente fue trasladado por aplicación del artículo A de la Ley 5184, debido a la falta de documentación que acreditara su identidad en el momento del control.

Ante la gravedad del hallazgo, el procedimiento avanzó sin demoras. Ambos fueron trasladados a la unidad policial y se dio inmediato aviso a las autoridades judiciales de Tucumán, además de notificar a la Fiscalía de Cipolletti, a cargo de Gabriel Lamas.

Desde la fiscalía se dispuso que Banegas permanezca detenido, a la espera de las directivas que emita la Justicia de Tucumán.