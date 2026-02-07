Comenzó el tercer y anteúltimo día de la Fiesta Nacional de la Confluencia y alrededor de las 19 ya comenzó la banda de rock del Alto Valle, Los Comodines. Tras escuchar las presentaciones de los ganadores del Pre Confluencia, comenzó otra presentación también oriunda de la zona.

Con un campo preferencial casi lleno mientras el sol pega fuerte en la Isla 132, Los Comodines ya encendieron el rock que sonará durante toda esta jornada, con La Beriso, La Bersuit, Kapanga y No te Va A Gustar.

La banda surgió desde la Patagonia en 2016, con intención de establecer bases del rock nacional, con Facundo Richards y Lautaro Lozano. El punto culmine se ubica en 2017, principalmente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, donde adquieren reconocimiento musical e ingresan por primera vez a un estudio para su primer disco.

Los mismos se están presentando por primera vez en el gran escenario de la Confluencia, con temas como Toc Toc, Vicio y Pibe del Sur. Se espera que la gente siga aumentando en el predio y que la noche esté fuertemente marcada por el público y espíritu rockero.