La Fiesta Nacional de la Confluencia ya vive a pleno su tercera jornada y el sábado comenzó con fuerte presencia local sobre el escenario. Desde las 18, la Isla 132 empezó a llenarse de música, público y clima festivalero con las presentaciones de Ñuke Mapu y Klow, dos bandas que tuvieron el privilegio y la responsabilidad de abrir una de las noches más convocantes del evento.

La apertura estuvo a cargo de Ñuke Mapu, que salió a escena a las 18:00 y se extendió por más de 30 minutos. Con tiempo y espacio para desplegar su propuesta, la banda aprovechó el escenario para mostrar sus temas propios y dejar su impronta en uno de los festivales más multitudinarios de la Patagonia. Con una propuesta cargada de identidad y sonido propio, marcaron el pulso inicial de la jornada y fueron el primer gran contacto del público con el tercer día de fiesta.

Pasadas las 18:35 llegó el turno de Klow. La banda de rock pesado subió al escenario y levantó la temperatura del predio con un show directo y potente. Guitarras al frente, bases firmes y una energía que anticipó lo que vendrá durante la noche. El sábado empezó a teñirse de rock y actitud, en una jornada que promete no dar respiro.

Con el arranque ya consumado, la tercera noche de la Confluencia se encamina hacia su tramo más esperado. No Te Va Gustar, Bersuit Vergarabat y Kapanga serán los grandes protagonistas de una grilla que combina historia, fiesta y canciones que forman parte de la memoria colectiva. Una vez más, las bandas locales dijeron presente desde temprano, reafirmando el espíritu federal del festival y dejando en claro que la Confluencia se vive desde el primer acorde.

Mientras el público sigue copando la Isla 132 y el clima festivalero crece minuto a minuto, Prima Multimedios acompaña la jornada con una cobertura en tiempo real, mostrando cada detalle de un sábado que promete rock, historia y una noche que recién empieza.