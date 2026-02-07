¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero
TORNEO APERTURA 2026

Aldosivi se lo empató a Rosario Central en el final y ninguno quedó conforme

El Tiburón y el Canalla igualaron en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. .

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 20:30
Aldosivi y Central quedaron "pardas" en Mar del Plata

Cuando Rosario Central parecía llevarse un triunfo clave en Mar del Plata, Aldosivi le ahogó el festejo sobre el final y el partido terminó en empate. Fue 1 a 1 en el estadio José María Minella, en un cruce correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional.

El Canalla golpeó rápido. A los 4 minutos del primer tiempo, Ignacio Ovando ganó de cabeza en el área tras un córner ejecutado por Ángel Di María y puso el en ventaja a la visita. Con el resultado a favor, el equipo de Jorge Almirón manejó los tiempos durante buena parte del encuentro y tuvo chances para estirar la diferencia, aunque se topó con un Axel Werner decisivo bajo los tres palos.

Los del puerto de la ciudad atlántica de la costa bonaerense, que todavía no conocen la victoria en el torneo, fueron de menor a mayor. El entrenador Guillermo Farré movió el banco en el complemento y encontró la respuesta que buscaba. A los 36 minutos del segundo tiempo, Nicolás Cordero ingresó por Federico Gino y, apenas seis minutos después, se despachó con un golazo para sellar el empate. El delantero recibió en el área y definió con precisión para el 1 a 1 definitivo.

Con este resultado, Rosario Central sigue sin poder despegar en el campeonato y solo suma una victoria en lo que va del Apertura, mientras que Aldosivi continúa sin ganar, aunque al menos logró rescatar un punto ante su gente.

