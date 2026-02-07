¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 07 de Febrero
Fuerte trabajo de salud en la Isla 132

Cuántas asistencias médicas hubo en la segunda noche de la Fiesta de la Confluencia

Se puede asistir a cualquiera de los puestos instalados en el predio para solicitar asistencia o ayuda médica a los profesionales.

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Sabado, 07 de febrero de 2026 a las 20:03
En la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo informó que hubo más de 90 asistencias, entre ellas dos derivaciones a hospitales. Desde la Municipalidad detallaron que hubo más de 370 mil presentes, superando por más de 100 mil a los del primer día.

Destacaron que los equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y del Ministerio de Seguridad trabajan de manera coordinada para que todo sea una verdadera fiesta, con presencia permanente y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Además se recuerda que durante toda la Fiesta, el operativo sanitario coordinado por el SIEN dispone de:

  •  8 Puestos Médicos Avanzados, incluido SIEN Pediátrico

  •  40 profesionales

  •  Hasta 8 ambulancias según el día

  •  3 vehículos utilitarios de apoyo

  •  2 Unidades de Respuesta Inmediata (URI)

Dónde quedan los puestos de seguridad, emergencias médicas, ministerio de seguridad y ambulancias:

