En la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Confluencia la Secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo informó que hubo más de 90 asistencias, entre ellas dos derivaciones a hospitales. Desde la Municipalidad detallaron que hubo más de 370 mil presentes, superando por más de 100 mil a los del primer día.

Destacaron que los equipos de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos y del Ministerio de Seguridad trabajan de manera coordinada para que todo sea una verdadera fiesta, con presencia permanente y respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.

Además se recuerda que durante toda la Fiesta, el operativo sanitario coordinado por el SIEN dispone de:

8 Puestos Médicos Avanzados, incluido SIEN Pediátrico

40 profesionales

Hasta 8 ambulancias según el día

3 vehículos utilitarios de apoyo

2 Unidades de Respuesta Inmediata (URI)

Dónde quedan los puestos de seguridad, emergencias médicas, ministerio de seguridad y ambulancias: