Una vecina del barrio Mercantiles de la ciudad de Neuquén sufrió lesiones de extrema gravedad luego de ser embestida por un perro labrador que circulaba suelto por la calle. El animal, que tiene dueño identificado, se le abalanzó de manera juguetona, la tiró de espaldas y le provocó fracturas en la columna, costillas y muñeca. Como consecuencia, deberá atravesar una cirugía y permanecer al menos 60 días inmovilizada, sin poder trabajar ni realizar sus actividades habituales.

En diálogo con “Así estamos” que se emite por Mitre Patagonia, Mirta Encina relató que el hecho ocurrió cuando cruzaba la calle en la zona de Raki y Wemul. “El perro apoyó las patas en mis hombros para jugar y me tiró de espaldas. Me quebré la primera lumbar, dos costillas y la muñeca; se cortaron tendones y ligamentos de la mano”, explicó.

El impacto fue tan violento que, además de la operación de muñeca prevista para los primeros días de enero, los médicos evalúan una intervención quirúrgica en la columna una vez cumplidos los dos meses de reposo absoluto. “Los dolores fueron insoportables, me dieron morfina. Estuve a milímetros de golpear la cabeza contra el cordón”, contó.

Terrible caída

A la gravedad física se sumó el impacto económico. Mirta tuvo que afrontar gastos médicos y la contratación de una persona para asistirla en su casa, ya que aún no puede moverse ni manejar. “Nada de esto estaba previsto. Yo estaba bien, no tomo medicación de nada, y de golpe mi vida cambió por completo”, señaló.

La vecina remarcó que el perro tiene dueña (una mujer del barrio) y aclaró que nunca habló de un ataque violento. “No es un perro malo, fue a jugar, pero es grande y fuerte. El problema es por qué hay perros sueltos en la vía pública. Si eso le pasaba a un chico, no sé cómo terminaba”, advirtió.

El caso se suma a otros episodios similares registrados en distintos puntos de la ciudad y vuelve a exponer la problemática de la tenencia irresponsable de mascotas. Mirta reclamó controles efectivos y el cumplimiento de las ordenanzas vigentes. “No podemos vivir así, con perros sueltos en plazas y calles. Que los dueños se hagan responsables”, concluyó.

