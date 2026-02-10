En coincidencia con el Carnaval, el próximo fin de semana San Patricio del Chañar celebrará la 36° edición de la Fiesta Provincial del Pelón, que se realizará el 14, 15 y 16 de febrero en el predio del Estadio Municipal. El evento rendirá homenaje al trabajador rural y pondrá en valor las raíces productivas y culturales de la localidad.

Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán participar de una propuesta que reúne expresiones culturales, tradiciones del campo y actividades recreativas, en el marco de una celebración que forma parte del calendario festivo de la ciudad.

La programación incluye música en vivo, danzas folklóricas, destrezas criollas, un patio gastronómico y una feria de artesanos y emprendedores, con el objetivo de generar un espacio de encuentro para la cultura, la producción local y el turismo regional.

Las actividades comenzarán el sábado 14 de febrero con la bendición de los frutos, seguida por las presentaciones del Ballet Terrenal, La Acústika Folk (ganadores de la sede Chañar en la 38° Fiesta Nacional del Tremen Tahuen), Danzas Urbanas, Larva Rock, Bodanny, tributo al rock nacional desde Buenos Aires, Luz del Sur, Rodrigo Javier (ganador de la sede Chañar en la 38° Fiesta Nacional del Tremen Tahuen), Matías Cárcamo y Grupo Amanecer.

El domingo 15 la grilla continuará con la actuación de la Orquesta Municipal, La Yunta, Claudio Hermosilla, recitador gauchesco y ganador de la sede Chañar en la 38ª Fiesta Nacional del Tremen Tahuen, Revolución Cuarteto de La Rioja, Muros Rock, Luana y Ke Chamamé, Kathy López (ganadora de la sede Chañar en la 38ª Fiesta Nacional del Tremen Tahuen), Tomás Zacarías, Grupo Picunches y Pasión Ranchera.

La Fiesta Provincial del Pelón concluirá el lunes 16 de febrero con una jornada dedicada a las destrezas criollas, que contará con la participación del animador payador Gustavo Muñoz y del grupo musical Los Placeros del Chamamé.

Con esta nueva edición, San Patricio del Chañar volverá a ser punto de encuentro durante el fin de semana de Carnaval, convocando a la comunidad local y a visitantes de la región en una celebración que refleja la identidad y el trabajo del norte neuquino.

Para más información los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram de la municipalidad, @munisanpatriciodelchanar.