Mientras rige una alerta naranja por vientos y lluvias para este martes en la provincia de Neuquén, la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos, del Ministerio de Seguridad de Neuquén, declaró el estado de Alerta Meteorológica en la Provincia.

La medida contempla la suspensión preventiva de todas las actividades al aire libre en las zonas alcanzadas por las alertas que rigen para la provincia del Neuquén. Esto incluye a campings, actividades deportivas, recreativas y eventos de concurrencia masiva, mientras persistan las condiciones de riesgo.

El SMN ha informado que las condiciones meteorológicas adversas, caracterizadas por vientos regulares a fuertes, provocarán ráfagas intensas que podrían alcanzar y superar los 90 a 100 km/h, y precipitaciones aisladas, especialmente en el sector cordillerano;

Estas condiciones se intensificarán durante este martes, siendo el día de mayor complejidad y peligrosidad. Los fenómenos continuarán durante el miércoles.

Por otro lado, recomendaron a la población evitar la circulación por rutas y caminos, salvo situaciones de emergencia; permanecer en lugares seguros y bajo techo; evitar salir a la vía pública durante la vigencia de la alerta; alejarse de puertas, ventanas, árboles, postes, cables y objetos metálicos; y mantenerse informada a través de los canales oficiales.

A su vez, se solicitó a organismos provinciales y municipales mantener activados sus protocolos de prevención, monitoreo y respuesta, conforme a los planes de contingencia vigentes. La disposición tendrá vigencia desde esta tarde y hasta tanto el Servicio Meteorológico Nacional informe el cese de las condiciones adversas.

El estado de las Rutas neuquinas es el siguiente:

Tramos con presencia de polvo en suspensión, fuertes ráfagas de viento que oscilan entre los 80 y 100 km/h.

- RN 237: Arroyito - Collon Cura - Empalme RN 40

- RN 40: Zapala - Las Lajas - Chos Malal - Barrancas

- RN 22: Neuquén y alrededores - Arroyito - Zapala

Lluvia de variada intensidad en la zona cordillerana, posibles neviscas en cotas altas.

- RN 40 Sur: Junín de los Andes - San Martin de los Andes - Villa la Angostura.

- RN 231: Empalme RN 40 - Paso Internacional Cardenal Samore