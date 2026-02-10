¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 10 de Febrero, Neuquén, Argentina
El Sunset Deportivo se realizará del 20 al 22 de febrero

Se anunció una actividad que combina deporte, recreación y propuestas para la temporada estival

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 10 de febrero de 2026 a las 20:01
La propuesta es organizada por la secretaría de Deportes de la Provincia, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura

Ciudad Deportiva en Neuquén capital será escenario, del 20 al 22 de febrero, del Sunset Deportivo, una actividad que combina deporte, recreación y propuestas de verano. La actividad central será una carrera de 5 kilómetros que contempla además una marcha aeróbica. La propuesta es organizada por la secretaría de Deportes de la Provincia, dependiente del ministerio de Juventud, Deportes y Cultura.

La carrera Sunset 5KM se llevará a cabo el jueves 20 de febrero. La acreditación de participantes comenzará a las 18.30 y la largada está prevista para las 20 en un circuito especialmente diseñado dentro de la Ciudad Deportiva. Además, se realizará una marcha aeróbica familiar de 2 kilómetros pensada para fomentar la participación de personas de todas las edades.

El Sunset Deportivo se desarrollará desde las 18 en el predio ubicado en Lanín 1600 y contará con una amplia agenda de propuestas deportivas, musicales y recreativas, todas de carácter libre y gratuito, con inscripciones mediante un link y cupos limitados según la actividad.

Entre las disciplinas que formarán parte del cronograma se destacan los torneos de hockey 7 femenino (mamis y veteranas); beach handball masculino y femenino (+16); beach vóley masculino y femenino; newcom en distintas categorías; fútbol 6 femenino (+18); básquet 3x3 nocturno; una competencia de speedline short slackline para niveles iniciales y avanzados; prueba crono nocturna de BMX para las categorías: escuela, iniciantes, expertos, pro y damas. 

Además, habrá actividades como sapo, cornhole, tejo y una peña folklórica destinadas a las personas mayores.

Las personas interesadas en participar en la carrera 5K y los torneos de básquet 3x3, fútbol 6, crono nocturna BMX, hockey 7, beach handball y beach vóley, podrán inscribirse a través del siguiente enlace: https://linktr.ee/subsecretariadedeportesnqn

La iniciativa es parte de las políticas provinciales de promoción de la actividad física y el deporte, impulsadas por el Gobierno de la Provincia a través de la secretaría de Deportes, con el objetivo de generar espacios de encuentro, participación y hábitos saludables durante la temporada de verano.

Para más información, se pueden consultar los canales oficiales de la secretaría de Deportes.

