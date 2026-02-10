Juan Román Riquelme quedó en el centro de una nueva controversia judicial. El presidente de Boca Juniors fue denunciado penalmente por presunta administración fraudulenta a partir de una presentación impulsada desde el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación.

La denuncia fue realizada por Walter Federico Klix, funcionario de esa cartera y persona cercana a la exministra Patricia Bullrich, quien ya había promovido una acción judicial contra Riquelme meses atrás. En esta oportunidad, el escrito sostiene que el actual titular xeneize habría montado un presunto “mercado negro” de entradas, con un sistema de manipulación y distribución irregular.

Según Klix, la denuncia cuenta con más de 100 testigos, además de chats y videos que formarían parte de la prueba presentada ante la Justicia. La acusación apunta a un esquema que, siempre según la presentación judicial, funcionaría desde el interior del club.

No es la primera vez que el nombre de Riquelme aparece vinculado a este tipo de acusaciones. En mayo de 2025, el mismo denunciante había impulsado una causa por presunta asociación ilícita, en un contexto de fuerte disputa política dentro de Boca y con vínculos directos con sectores opositores a la actual conducción.

En esta nueva presentación también se solicita investigar supuestas irregularidades en el manejo de abonos, carnets de socios y la presunta desaparición de unas 50 mil prendas deportivas pertenecientes al club.

La denuncia se da en un momento delicado para la dirigencia xeneize. Boca atraviesa un escenario deportivo adverso, marcado por la eliminación de la Copa Libertadores, la derrota en el Superclásico ante River, la salida de Fernando Gago como entrenador y un clima de tensión en La Bombonera, con insultos dirigidos a la conducción.

Por el momento, desde Boca no hubo una respuesta oficial sobre la denuncia. La causa quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la investigación.