A tan solo dos semanas del comienzo de la Fiesta Nacional de la Confluencia, el predio de la Isla 132 ya está preparándose para recibir una convocatoria multitudinaria un año más, tanto con vecinos neuquinos como con miles de visitantes.

En el predio donde cada año se realiza la fiesta más convocante del país ya está armándose el gran escenario, en donde cada edición se presentan enormes artistas. Algunos de los convocados para este año son Luciano Pereyra, Luck Ra, Trueno, Karina, No Te Va a Gustar, entre otros.

La magnitud del escenario mayor sorprende a los turistas que llegan a visitar la ciudad y ser parte de la enorme experiencia. Miles de personas ya tienen sus entradas preferenciales para estar cerca de sus artistas preferidos.

La gran estructura ya está siendo armada por los cientos de trabajadores que se encargan de acomodar todo el predio, desde el escenario hasta el vallado, los ingresos y los distintos sectores, tanto preferencial como general.

Actualmente se está instalando el sistema de luces, pantallas y sonido que será utilizado durante las cuatro noches de fiesta.

El contrato para comprar los pliegos del armado del escenario incluían vallado freestanding, pisos cubrecampo, sonido profesional, iluminación, pantallas LED y un plan integral de distribución eléctrica.

La fiesta será del 5 al 8 de febrero, en el predio de la Isla 132, con artistas regionales y nacionales. La entrada al evento es gratuita, aunque para estar adelante del todo se debe comprar el ingreso en el sitio oficial de la Fiesta.

Jueves 5: Rombai, Migrantes, Luciano Pereyra, Karina.

Viernes 6: FMK, Lautygram, Roze, Tuli, Angela Torres y Luck Ra.

Sábado 7: La Beriso, Bersuit Vergarabat, Kapanga y No Te Va A Gustar.

Domingo 8: Dillom, La Joaqui, Tizishi, Femi y Trueno.