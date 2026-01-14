En el marco de la organización y la previa de la Fiesta Nacional de la Confluencia, habrá una capacitación entre municipio y sector privado para que los prestadores turísticos brinden una experiencia de calidad a los turistas y visitantes que llegarán a la ciudad.

Se trata de un curso gratuito que se dictará este jueves en modalidad presencial en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes, de 10 a 13. La inscripción está abierta y se realiza completando un formulario online disponible en la web oficial de Neuquén Tur.

Destacaron que es la tercera vez que se organiza esta iniciativa entre la Municipalidad de Neuquén y la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica del Neuquén (AEHGN).

El objetivo, explicó el secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, es potenciar el sector turístico y comercial, en este caso brindando información al turista de las actividades que puede disfrutar en la Fiesta y también en nuestra capital.

Esto último se debe a que “la gente que viene a la Fiesta de la Confluencia tiene mucho tiempo libre, entonces pregunta respecto de qué actividades se pueden hacer en el día y Neuquén turística tiene mucho que ofrecer”.

“El curso está dirigido al personal de hotelerías, restaurantes, confiterías, estaciones de servicio, todo quien tiene contacto con el turista”. También detalló sobre temas vinculados a cómo se accede a la Fiesta de la Confluencia, las medidas de seguridad, los buses, cómo van los coles, los taxis y remises, como usar Cabify, cuáles son las actividades turísticas que hay en la capital.

Joaquín García González, presidente de AEHGN, adelantó que habrá un gran movimiento turístico entre el 5 y el 8 de febrero:

“Todos los años nos sorprendemos por la cantidad cada vez mayor de extranjeros que recibimos y del país, consolidando la economía local, no solamente la hotelería, la gastronomía y la confitería, sino el comercio en general se ve beneficiado”.

Cayol y el representante de AEHGN coincidieron en que el personal capacitado estará preparado para orientar y resolver todas las demandas del visitante.