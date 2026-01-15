Con el objetivo de reforzar la prevención y el monitoreo en tiempo real, la provincia del Neuquén desplegará un nuevo esquema integral de seguridad durante la Fiesta Nacional de la Confluencia, que comenzará el 5 de febrero. La estrategia incluye el uso de tecnología móvil, drones, cámaras de alta definición y sistemas de comunicación exclusivos para el operativo.

Una de las principales innovaciones será la implementación de una “burbuja táctica”, una red de comunicaciones dedicada exclusivamente a las fuerzas de seguridad. Permitirá mantener una conectividad estable, transmisión en vivo y coordinación operativa, incluso ante grandes concentraciones de personas que suelen saturar las redes móviles convencionales.

Según detalló el director provincial de Tecnología Aplicada a la Seguridad, Daniel Domene, el plan comenzó a diseñarse hace dos semanas, a partir de reuniones entre el municipio y las fuerzas de seguridad. La prioridad es aumentar la capacidad de respuesta ante incidentes y garantizar la seguridad de los asistentes al evento.

En cuanto a la infraestructura tecnológica, se instalarán aproximadamente 115 cámaras de videovigilancia, de las cuales 50 estarán ubicadas dentro del predio de la Isla 132 y el resto en zonas aledañas. Los dispositivos, tanto fijos como domos, estarán conectados por fibra óptica, con resolución 4K y visión nocturna, asegurando imágenes de alta calidad las 24 horas.

El monitoreo se realizará de forma simultánea desde el Centro de Monitoreo de la Policía de Neuquén, donde operarán 43 agentes, y desde un camión táctico que se ubicará cerca del Centro de Convenciones El Domuyo. Este camión puede ser trasladado a otras zonas y funciona con internet satelital, lo que permite su uso en áreas sin conectividad convencional.

La burbuja táctica contará con una frecuencia propia, otorgada mediante licitación del Enacom, similar a la de una empresa de telefonía. Con una cobertura de entre 10 y 15 kilómetros, evitará la saturación de redes 4G y 5G. Dentro de esta red operarán drones con transmisión 4K en vivo y cámaras corporales (bodycams) utilizadas por los efectivos policiales, brindando vigilancia aérea y terrestre en tiempo real.

Por último, Domene subrayó que el sistema contará con comunicaciones digitales encriptadas, lo que garantiza seguridad en las transmisiones y mejora la eficiencia del protocolo de actuación. Ante cualquier incidente, el centro de monitoreo se comunicará directamente con el efectivo más cercano, sin riesgo de interferencias.