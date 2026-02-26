Se mueven los bancos en el fútbol argentino, y en el día de hoy se confirmó el retorno de Frank Kudelka para dirigir a Newell's. El entrenador, de último paso por Huracán, asumirá su segunda etapa al frente de la Lepra justo para debutar este domingo ante Rosario Central en el clásico de la ciudad. Luego de la salida de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, el DT asume con contrato hasta diciembre de este año con el objetivo de alejar al equipo de la zona de descenso.

El acuerdo ya estaba prácticamente cerrado desde ayer, pero la inmediatez del duelo ante Estudiantes, donde Newell's sumó su quinta derrota en el Torneo Apertura, hizo demorar el anuncio de Kudelka al día de hoy. De esta manera, el debut será recibiendo contra un Central que pelea en los primeros puestos de la Zona B con el objetivo de una victoria que le dé al DT un comienzo favorable de ciclo e impacte en un plantel con la moral por el piso: con solamente 2 puntos, la Lepra es colista de la Zona A y mira de reojo la tabla de promedios.

En la conferencia de presentación, Kudelka se mostró entusiasmado por volver: "No soy hincha de Newell’s, pero tengo afecto y gratitud. Es un lindo desafío que tomo y que tiene con mi forma de ser. No tengo por qué ir a un lugar cómodo y que esté todo bien", dijo, y agregó que lo motiva el debut ante Central: "No puedo darme el lujo perder la posibilidad de dirigir el clásico. Yo quiero estar".

Su primer ciclo en el Parque

En la anterior etapa, Kudelka estuvo entre 2019 y 2021. En aquella oportunidad también llegó a la Lepra en un mal momento y pudo sacarlo adelante, clasificándolo la Copa Sudamericana. En total fueron 41 partidos al mando, con 16 victorias, 10 empates y 15 derrotas. Aquel periplo finalizó en marzo de 2021, donde dejó el cuadro rosarino luego de una mala racha de resultados y sin dirigir aquella Sudamericana a la que lo clasificó.