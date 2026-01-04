Qué dijeron los legisladores nacionales de Neuquén tras la captura de Nicolás Maduro

La mayoría de los senadores y diputados nacionales de Neuquén se pronunciaron en redes sociales a propósito del bombardeo de Estados Unidos a Venezuela, el cual derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su posterior extradición al país norteamericano.



Hay quienes celebraron el accionar del país comandado por Donald Trump y quienes lo repudiaron en el ámbito de la política y también de la sociedad en general, tanto venezolana como de otras naciones.



En su cuenta de X, la senadora nacional Nadia Márquez expresó: “De un costado los venezolanos en Argentina celebrando la detención de Maduro. Del otro lado, los zurdos argentinos protestando contra la detención de Maduro. No sé cuál opinión te interesa más, pero la de los zurdos no me importa”. Hizo alusión a una captura del medio TN con pantalla dividida: gente en el Obelisco por un lado; y personas en la Embajada de Estados Unidos por el otro.



El senador Pablo Cervi, por su parte, se limitó a compartir una publicación de su colega, Patricia Bullrich, quien comentó: “Hoy es un día histórico. Está llegando la paz y la libertad a Latinoamérica”.



Julieta Corroza, de La Neuquinidad, no se pronunció en redes sociales a propósito de lo que sucedió entre Estados Unidos y Venezuela.



El diputado nacional peronista, Pablo Todero, indicó en su cuenta de X: “Condeno enfáticamente la intervención de Estados Unidos en Venezuela, que viola flagrantemente los principios fundamentales del derecho internacional, en particular el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas. Este artículo establece claramente que todos los miembros se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y que la Organización no intervendrá en asuntos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados. Rechazo toda injerencia extranjera en los asuntos internos de los pueblos de América Latina, especialmente cuando esta se disfraza de pretextos para el avance sobre los recursos naturales estratégicos de nuestros países. Es de imperiosa necesidad el diálogo regional a través de la CELAC -que ha declarado a América Latina y el Caribe como zona de paz- y de la ONU, para resolver esta situación priorizando la paz, el respeto mutuo y la unidad de la Patria Grande frente al avance de Estados Unidos por nuestros recursos naturales”.



Karina Maureira, diputada por La Neuquinidad, solamente compartió una publicación de Clarín que detalla las capacidades del barco que trasladó a Maduro y a su esposa a territorio estadounidense, específicamente a la ciudad de Nueva York.



Gastón Riesco, diputado neuquino de La Libertad Avanza, manifestó: “El final del régimen de Maduro marca un antes y un después en la región. Años de dictadura, persecución y terror no podían sostenerse para siempre. La democracia se abre paso y deja en evidencia a los kirchneristas, que desde el sillón de su casa, justifican lo injustificable”.



Soledad Mondaca, también de LLA, señaló: “Defender dictaduras no es ideológico, es complicidad. Siempre con el pueblo venezolano”.



Finalmente, la diputada libertaria Gabriela Muñoz comentó en su cuenta de Instagram: “Venezuela libre. Abrazo y acompaño a todos los venezolanos que han tenido que sufrir la dictadura de Maduro, huyendo de su país y perdiendo a familias enteras golpeadas por políticas socialistas. Libertad y fuerza”.