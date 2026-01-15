Qué dijo Rolando Figueroa sobre la histórica obra en la Avenida Mosconi

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa habló con los medios a propósito del anuncio de las obras que se llevarán adelante en la Avenida Mosconi de la Capital, las cuales serán claves en relación a ordenar el tránsito y mejorar la seguridad vial.



“Es un día histórico para la ciudad y la Provincia. Neuquén ya no es la ciudad más importante de la Patagonia, sino la más importante del Sur. Es un orgullo que debemos tener todos poder lograr pasos importantes en transformar aquel pueblo que nació en el paraje Confluencia a esta metrópolis. Felicito a todo el equipo de Mariano (Gaido) porque hace tiempo viene trabajando, empujamos para que esto pueda ser una realidad”, expresó el mandatario en primer lugar.



En el mismo sentido agregó: “Miremos acá cerca, una ruta nacional que hace cuánto tiempo se está haciendo, hablo de la 22 en el tramo que atraviesa Río Negro. Cuando uno hace una obra tiene que adecuarse, su finalización llevará alrededor de un año y la terminaremos lo antes posible para poner en valor la ciudad de este a oeste, que además tendrá la oportunidad de poner en valor lo que queda en el Alto o en el Bajo. Ahora habrá una calle de cuatro vías con una gran vereda donde el valor de la propiedad se cotizará mucho más, con lo cual es una capitalización que tiene el comerciante, el vecino y el propietario”.



“El 21 de enero vendrá el ministro Diego Santilli a reunirse conmigo, tenemos muy buen diálogo con él. Debemos firmar el convenio por la deuda que tiene ANSES con la Provincia, y también tenemos que hacer planteos para abastecer la demanda que existe en cuanto a la infraestructura. Creemos que es muy importante reducir la deuda Neuquén”, complementó el mandatario patagónico.



“Tenemos muy buen diálogo con el Gobierno nacional, lo fundamental es que nos paguen más de US$200 millones que nos deben. Es un buen paso reunirnos con el ministro del Interior”, cerró Figueroa.



