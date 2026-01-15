Un acuerdo amplio para una transformación largamente esperada

La ciudad de Neuquén formalizó el inicio de la obra pública más trascendente de su historia reciente con la firma del acta de acompañamiento de la Transformación integral de la Avenida Mosconi, un proyecto estratégico que comenzará a materializar una demanda urbana postergada durante décadas.

El acto reunió al intendente Mariano Gaido, al gobernador Rolando Figueroa y a representantes de cámaras empresariales, universidades, colegios profesionales, desarrolladores urbanos e instituciones intermedias, que expresaron su conformidad con una intervención clave para el presente y el futuro de la capital provincial.

Una avenida que deja atrás una barrera histórica

La obra permitirá transformar 14 kilómetros de la ex Ruta Nacional 22, hasta el límite con Plottier, eliminando una barrera urbana que durante años dividió a la ciudad entre el alto y el bajo.

El proyecto apunta a ordenar el tránsito, mejorar la seguridad vial y resolver problemas estructurales de drenaje que afectan a amplios sectores cada vez que se registran lluvias intensas, además de integrar definitivamente esta traza al entramado urbano.

Infraestructura que mejora la vida cotidiana

La transformación integral contempla un sistema pluvial de gran escala, ampliación de carriles, nueva iluminación, bicisendas y la incorporación de espacios verdes a lo largo de toda la traza, con el objetivo de mejorar la movilidad, la circulación peatonal y la calidad de vida.

Según se informó, los espacios verdes previstos equivaldrán a la superficie de más de veinte plazas distribuidas de manera lineal, reforzando una mirada urbana que prioriza el orden, la seguridad y el uso equilibrado del espacio público.

Una obra con planificación y previsibilidad

La intervención demandará una inversión estimada en 170 millones de dólares y se desarrollará en seis tramos. La primera etapa ya fue licitada por el municipio, con una inversión inicial de 70 mil millones de pesos, y contó con la presentación de siete empresas interesadas.

El inicio está previsto en el tramo cercano al área céntrica, entre las calles Linares y Gatica, y el proceso avanza con el objetivo de concretar la firma del contrato en las próximas semanas, dando previsibilidad a una obra que está pensada para comenzar y terminar sin interrupciones.

Estado presente y articulación con el sector privado

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el acompañamiento institucional y empresarial, que refuerza la idea de una obra planificada, con respaldo social y articulación entre el Estado y el sector privado.

La iniciativa busca generar condiciones para el desarrollo económico, facilitar nuevas inversiones y acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad, en un contexto de estabilidad y administración ordenada de los recursos públicos.

Un punto de inflexión para la ciudad

La Transformación integral de la Avenida Mosconi marca el inicio de una nueva etapa para Neuquén: una ciudad más conectada, con mejor movilidad, infraestructura moderna y una planificación urbana pensada a largo plazo.

El comienzo de esta obra histórica no solo redefine una de las principales arterias de la capital, sino que consolida una visión de ciudad basada en el orden, la previsibilidad y el acompañamiento del Estado en el desarrollo urbano.