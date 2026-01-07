El incendio dentro del Parque Nacional Los Alerces ya lleva más de dos semanas activo, arrasando todo a su paso y generando enorme preocupación ya que parece no tener fin. El daño ambiental ya es grave y ahora se suma otra preocupación: el frente del fuego ronda a menos de 5 kilómetros del Alerce Milenario, uno de los árboles más antiguos del mundo.

El Alerce es un símbolo del patrimonio natural argentino y tiene una edad superior a los 2.600 años, por lo cual se conserva como historia viva de la Patagonia, un ejemplar único del alerce patagónico, especie protegida. La cercanía del fuego ha despertado enorme dolor y preocupación, ya que las llamas no logran ser detenidas y en caso de destruir el árbol se perdería con él la memoria y el equilibrio ambiental.

Mide 57 metros de alto, 2,5 de diámetro y desde su nacimiento hasta la actualidad atravesó las 4 edades de la historia de la humanidad: la Antigua, la Media, la Moderna y la Contemporánea. Este alerce abuelo es las especies de árboles más longevas del planeta. Solamente se encuentra en esta región del país y el ejemplar más viejo que se halló fue uno que tenía cerca de 3.622 años.

Destacaron que además se ubica cerca del Glaciar Torrecillas, otro punto bajo amenaza del avance del fuego. El glaciar Torrecillas se ubica allí desde hace 24.000 años, desde la última glaciación. En su superficie contiene alerces milenarios, tineos, cipreses, coihues, lengas, cañas y otros ejemplares propios de la selva valdiviana.

El daño del fuego podría comprometer la estabilidad ambiental e hídrica de toda la región, ya que gran parte de la comunidad depende de ese Glaciar en distintos aspectos.

Este incendio se originó por la descarga eléctrica de una tormenta y desde el 9 de diciembre no se ha detenido. La constancia del fuego, sumado a condiciones climáticas adversas, sequía y falta de precipitaciones, muestran un panorama que es catastrófico para la zona y para la Patagonia.

A casi un mes de su comienzo, el fuego hoy amenaza dos emblemas naturales irremplazables, cuya pérdida significaría una tragedia para la historia y el patrimonio local.