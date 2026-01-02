El primer día del año encendió señales de alerta en la provincia de Neuquén, donde se registraron dos incendios forestales en distintas localidades, ambos contenidos gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, aunque con momentos de gran preocupación para vecinos y autoridades.

Uno de los episodios ocurrió en Villa Pehuenia, alrededor de las 23 horas del 31 de diciembre, a pocas horas de finalizar el año. El alerta se recibió por un incendio forestal en la Estancia La Nevada, ubicada sobre la Ruta Provincial N°13.

El fuego afectó una superficie aproximada de 100 metros cuadrados de pastizales, y gracias al rápido accionar de los brigadistas, se logró evitar que las llamas se propagaran hacia un bosque de pinos cercano, lo que hubiera puesto en riesgo tanto el entorno natural como viviendas de la zona.

En el lugar trabajaron de manera coordinada personal de la estancia, brigadistas del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios de Villa Pehuenia, con dos unidades (una de ataque rápido y una cisterna), Comisaría N°47 y Defensa Civil de la Municipalidad de Villa Pehuenia Moquehue.

Desde los Bomberos Voluntarios remarcaron la importancia de reforzar las medidas de prevención, especialmente en una región cordillerana con abundante presencia de bosques nativos y viviendas cercanas a zonas forestales.

El fuego se concentró en la Estancia La Nevada, ubicada sobre la ruta en Villa Pehuenia.

Incendio de gran magnitud en Junín de los Andes

Horas más tarde, ya durante el primer día de 2026, un incendio de importantes dimensiones generó alarma en Junín de los Andes. El foco ígneo se desató en un sector cercano a las canchas de fútbol de la localidad, muy próximo al barrio 19 de Abril, lo que despertó una fuerte preocupación entre los vecinos.

Las llamas consumieron vegetación seca, árboles y pinos, y debido a su altura, el incendio pudo observarse desde distintos puntos de la ciudad. Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Junín de los Andes y personal del Sistema Provincial de Manejo del Fuego, con asiento en la ciudad, quienes desplegaron un intenso operativo para frenar el avance del fuego y evitar que alcanzara viviendas cercanas.

Gracias al rápido accionar de los equipos de emergencia, el incendio pudo ser controlado, aunque se mantuvo la vigilancia en la zona para prevenir posibles rebrotes.

Refuerzan el llamado a la prevención

Desde los organismos intervinientes reiteraron el llamado a la prevención, especialmente durante la temporada estival, cuando el riesgo de incendios se incrementa por las altas temperaturas y el viento. Recordaron la importancia de no hacer fuego en lugares no habilitados, evitar la quema de residuos, no arrojar colillas de cigarrillos y dar aviso inmediato a las autoridades ante cualquier columna de humo.

Ambos episodios vuelven a poner en foco la necesidad de extremar cuidados para proteger los bosques, las viviendas y la seguridad de las comunidades en toda la provincia.