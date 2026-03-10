Argentina Week: Figueroa reveló que hay empresas interesadas en invertir en Neuquén

“Ha sido muy positiva toda esta gira, nos han consultado muchas empresas y hemos avanzado con algunas de ellas”, aseguró el gobernador Rolando Figueroa, quien participó en Nueva York, Estados Unidos, de la Argentina Week, evento que se lleva a cabo entre el 9 y el 12 de marzo y que pone el foco en la presentación del potencial que tiene el país desde el punto de vista de la explotación de sus recursos naturales (oro, plata, gas, petróleo, etcétera).



El evento reunió a inversores, bancos, empresas y funcionarios y fue inaugurado hoy por el presidente Javier Milei. El objetivo de “Argentina Week” fue promover oportunidades de inversión en rubros estratégicos del país, con especial foco en el sector energético. El encuentro fue organizado por la embajada argentina en Estados Unidos junto con bancos internacionales.



“Neuquén siempre despierta mucho interés”, remarcó Figueroa y explicó que, si bien en esta gira se concentraron los esfuerzos en el gas y el petróleo, desde la Provincia se trabajó “la posibilidad de ofrecer turismo y también minería”. Dijo que el evento es “una oportunidad para dar a conocer toda la potencialidad que tienen Neuquén y los neuquinos para brindar energía al mundo”.



“Para nosotros es un gran desafío monetizar el subsuelo. Sabemos que tenemos un ciclo de años y también que los capitales argentinos han puesto absolutamente todo para poder desarrollar Vaca Muerta, con lo cual es muy importante traer inversiones”, indicó el mandatario neuquino.



Consideró que esas inversiones deben “generar desarrollo” y destacó que la monetización del subsuelo debe reinvertirse en actividades con potencialidad como el turismo, la producción, la inteligencia artificial “y tantas otras cosas que se vienen para Neuquén”.



Figueroa señaló que “es muy importante tener un Estado ordenado que pueda reasignar los fondos a los motores de desarrollo”. Destacó la relevancia de generar “impactos positivos” en la economía e invertir en obra pública que “genere desarrollo y más actividad económica”.



“Estamos proyectando sostener las líneas de financiamiento para poder llegar con muy buena infraestructura al año 2029. Esto nos va a dar la posibilidad, dada la actividad económica, de poder generar los recursos para que Neuquén pueda proyectarse”, concluyó.



Reunión con Continental Resources

Como parte de su agenda en Nueva York, el Gobernador se reunió con Harold Hamm, presidente de Continental Resources, una empresa pionera del shale en Estados Unidos. El objetivo del encuentro fue evaluar oportunidades de inversión en la Provincia.



“Seguimos abriendo puertas al mundo para nuestra energía”, destacó Figueroa y agregó que “Neuquén está en el radar de las empresas que lideraron el desarrollo del shale”.

