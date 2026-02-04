La Policía de Río Negro irrumpió en una vivienda del barrio 2 de Agosto enla zona rivereña de Cipolletti, tras una denuncia por maltrato animal y logró rescatar a dos perros en condiciones alarmantes: un galgo y un mestizo que estaban famélicos, enfermos y sin cuidados. Los animales fueron trasladados de inmediato para recibir atención médica veterinaria y quedaron bajo el cuidado de la Fundación Patagónica para el Bienestar Animal (FUNPABIA), mientras la Justicia avanza para determinar la responsabilidad de los dueños de la casa.

Todo comenzó con un aviso desesperado: vecinos alertaron sobre el estado deplorable de los animales que vivían encerrados en una vivienda. La denuncia no tardó en llegar a la Comisaría 4º, y los efectivos policiales se movilizaron con rapidez. El objetivo era claro y urgente: comprobar la situación y sacar a los perros de ese infierno antes de que fuera demasiado tarde.

El operativo policial

Con orden judicial en mano, los uniformados allanaron la casa y se encontraron con una escena que los dejó helados. Los dos perros estaban en pésimas condiciones: el galgo, con las costillas marcadas y mirada apagada; el mestizo, debilitado y sin fuerzas para moverse. La imagen era desgarradora y confirmaba lo que los vecinos venían denunciando: un caso de maltrato animal que no podía esperar ni un minuto más.

Los efectivos no dudaron. Los animales fueron retirados de la vivienda y trasladados de inmediato para recibir atención veterinaria. Necesitaban alimento, hidratación y cuidados urgentes. La intervención rápida fue clave para darles una oportunidad de sobrevivir y comenzar un proceso de recuperación que, según los especialistas, será largo pero posible.

Mientras tanto, la causa judicial sigue su curso. Los dueños de la vivienda deberán responder por el estado en que mantenían a los animales. La investigación busca determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares, porque el maltrato animal no puede quedar impune. El caso ya generó indignación en la comunidad y abrió un debate sobre la necesidad de reforzar controles y castigos más severos.