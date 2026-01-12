¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 12 de Enero, Neuquén, Argentina
Por el Regional Amateur

Se derrumbó parte de una tribuna del club que presidía Toviggino en Santiago del Estero

Ocurrió en el club Comercio Central Unidos, durante un partido del Torneo Regional Federal Amateur. Los hinchas denuncian un claro abandono de las instalaciones.

Por Pablo Chagumil

Redactor de sección Deportes de Mejor Informado e integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 15:02
Los socios denuncian abandono y el "Uso de trampolin" de Toviggino

Pudo ser una catástrofe pero no pasó a mayores, en el Regional Amateur se vivió un grave episodio en Santiago del Estero, cuando la popular del club Comercio Central Unidos, institución que fue presidida por Pablo Toviggino, se desplomó con hinchas encima.

El juego por la cuarta fase de la región enfrentaba al local ante Central Argentino en búsqueda de la siguiente instancia, cuando en el medio del cotejo, simpatizantes cantaban y saltaban en la tribuna local, pero de manera repentina los primeros escalones cedieron, provocando la caída de varios hinchas. 

Según informaron, no hubo heridos de gravedad, apenas golpes menores. Incluso, el partido no sufrió demoras y continuó con normalidad.

Para los hinchas y socios, es una nuestra más del deterioro de las instalaciones del club santiagueño, que fue el punto de partida para Pablo Toviggino en el plano político, pasando de ser presidente de la institución, a tesorero de AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia; hoy investigado por causas de desvío de fondos.

“Usó el club como trampolín para llegar a la Liga y después a AFA. No hizo obras, no tenemos luz y la cancha es un desastre” dicen los socios e hinchas del “tripero”, que buscan ser desvinculados al tesorero de AFA a la hora de hablar de sus causas judiciales.

Para el club santiagueño  fue una alerta considerando sus precarias instalaciones, que muestran un claro abandono y mantenimiento.

