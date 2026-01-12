Pudo ser una catástrofe pero no pasó a mayores, en el Regional Amateur se vivió un grave episodio en Santiago del Estero, cuando la popular del club Comercio Central Unidos, institución que fue presidida por Pablo Toviggino, se desplomó con hinchas encima.

El juego por la cuarta fase de la región enfrentaba al local ante Central Argentino en búsqueda de la siguiente instancia, cuando en el medio del cotejo, simpatizantes cantaban y saltaban en la tribuna local, pero de manera repentina los primeros escalones cedieron, provocando la caída de varios hinchas.

Según informaron, no hubo heridos de gravedad, apenas golpes menores. Incluso, el partido no sufrió demoras y continuó con normalidad.

Para los hinchas y socios, es una nuestra más del deterioro de las instalaciones del club santiagueño, que fue el punto de partida para Pablo Toviggino en el plano político, pasando de ser presidente de la institución, a tesorero de AFA y mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia; hoy investigado por causas de desvío de fondos.

“Usó el club como trampolín para llegar a la Liga y después a AFA. No hizo obras, no tenemos luz y la cancha es un desastre” dicen los socios e hinchas del “tripero”, que buscan ser desvinculados al tesorero de AFA a la hora de hablar de sus causas judiciales.

Para el club santiagueño fue una alerta considerando sus precarias instalaciones, que muestran un claro abandono y mantenimiento.