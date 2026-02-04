Independiente Rivadavia sigue escribiendo un arranque perfecto en el Torneo Apertura. En una noche cargada de expectativa por la vuelta de Sebastián Villa, la Lepra mendocina derrotó 2 a 1 a Sarmiento de Junín en el Bautista Gargantini, logró su tercera victoria al hilo y se trepó a lo más alto de la Zona B con puntaje ideal.

El partido no empezó sencillo para el equipo local. Sarmiento salió decidido, con presión alta e intensidad, y estuvo muy cerca de golpear primero cuando un remate de Arismendi se estrelló en el travesaño, en la jugada más clara del Verdolaga en el inicio.

Ese sacudón despertó a Independiente Rivadavia, que encontró en Villa a su principal vía de desequilibrio. El colombiano, en su regreso, se mostró activo, punzante y encendió a la tribuna cada vez que encaró por su sector. A los 22 minutos del primer tiempo, la Lepra capitalizó su crecimiento: Fabrizio Sartori Prieto apareció en el área y abrió el marcador para desatar el festejo en el Parque.

Antes del descanso, el local volvió a avisar con un tiro libre generado por Villa tras una falta al borde del área, aunque el cabezazo de Alejo Osella se fue apenas desviado. El dominio ya era del Azul.

En el complemento, Independiente Rivadavia no tardó en estirar la ventaja. A los seis minutos, Osella tuvo su revancha y marcó el 2 a 0, confirmando el buen momento del equipo mendocino. Sarmiento intentó reaccionar y encontró el descuento a los 24 minutos con Junior Marabel, que le puso suspenso al tramo final.

Sin embargo, la Lepra supo aguantar el cierre del partido con orden y personalidad. Con Villa como bandera en ataque y solidez colectiva, cerró una victoria clave que lo mantiene como líder de la Zona B y ratifica su gran inicio de campeonato.

Independiente Rivadavia ganó, gustó por momentos y sigue mirando a todos desde arriba. En Mendoza, la ilusión ya está en marcha.