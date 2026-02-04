El silencio que rodea a Facundo Arana en estas semanas no es casual. Después de 19 años de matrimonio con María Susini, el actor atraviesa una etapa de repliegue personal, lejos de exposiciones innecesarias y con un círculo reducido que lo acompaña en el proceso.

La confirmación de la separación sorprendió por el perfil bajo con el que siempre se manejó la pareja. Sin escándalos ni versiones cruzadas, el foco quedó puesto en cómo el actor eligió transitar este momento y quiénes forman parte de su contención más cercana.

En ese contexto apareció un nombre que llamó la atención. Se trata de Gabriela Sari, una de las personas con mayor cercanía emocional a Facundo Arana y alguien en quien el actor confía para apoyarse mientras intenta reordenar su vida personal.

Fue la propia actriz quien decidió hablar públicamente y poner en palabras cómo ve hoy a su amigo. En una entrevista televisiva, Sari describió el momento con cuidado y afecto: “Está transitando un momento súper delicado. Imagino que estar en esta situación no es nada fácil, pero a Facu yo lo amo y va a estar bien”, expresó, dejando entrever la sensibilidad del presente.

Lejos de buscar protagonismo, Gabriela Sari también remarcó la necesidad de respetar los tiempos del actor. “Es un momento que, como él dijo, quiere vivirlo en la intimidad junto a su familia y está bueno respetarlo”, sostuvo, marcando un límite claro frente a la exposición mediática que rodea la ruptura.

El vínculo entre ambos no es reciente ni circunstancial. Facundo Arana y Gabriela Sari se conocen desde finales de los años 90, cuando compartieron elenco en una ficción que marcó época. Con el paso de los años, la relación se transformó en una amistad sólida que hoy vuelve a ocupar un rol central.

Esa cercanía quedó reflejada también en redes sociales, donde se compartió una imagen íntima y cargada de ternura. Junto a la foto, el actor dejó un mensaje que habló sin estridencias del refugio emocional que encontró: “Amigos del alma y competencia de helados. La cachorra más genia del mundo. La peque actuó en dos estadios llenos. ¡Ja! La Donna”.

Mientras Facundo Arana continúa atravesando este proceso con bajo perfil, la figura de Gabriela Sari aparece como un sostén clave en un momento de transición profunda, lejos de los flashes y más cerca de los afectos que elige cuidar.