El gremio UnTER presentó este martes en la Secretaría de Trabajo el pedido formal de llamado a paritaria, en cumplimiento de lo resuelto en el Congreso realizado el 29 de enero en San Antonio Oeste. La organización sindical denunció que, pese a la urgencia de la situación, el Gobierno provincial aún no convocó a los docentes a la mesa de negociación.

“Exigimos el urgente llamado a paritaria. Sin respuesta a las demandas de los docentes no hay inicio del ciclo lectivo”, expresaron desde UnTER, subrayando que la falta de convocatoria genera incertidumbre en el sector educativo a pocos días del inicio del ciclo lectivo.

En contraste, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) sí fue convocada por la Secretaría de la Función Pública para reanudar la negociación paritaria el próximo jueves 5 de febrero a las 10 de la mañana. La citación se produjo tras el reclamo de ATE frente a la última propuesta salarial ofertada por el Ejecutivo provincial.

Rodrigo Vicente, secretario general de ATE, sostuvo que “el Gobierno debe contemplar las necesidades reales de los estatales y dar una seguridad salarial que genere tranquilidad ante un posible desajuste inflacionario y la continuidad de aumentos en los servicios básicos, bienes de primera necesidad”.

Durante la última reunión, ATE planteó que cualquier acuerdo debe incluir la corrección del poder adquisitivo perdido en 2025. Además, reclamó la actualización y fecha de pago de la Ayuda Escolar, Indumentaria y Asignaciones Familiares, junto con recategorizaciones y la activación del proceso de pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

El gremio consideró un avance la propuesta del Gobierno de actualizar los haberes del primer trimestre en función de la evolución de precios publicada por el INDEC. Sin embargo, advirtió que la actualización por IPC, aunque representa una conquista de la lucha sindical, resulta insuficiente si no se incorporan otros conceptos que garanticen la integridad de los ingresos de los estatales.

De esta manera, mientras ATE se prepara para una nueva instancia de negociación, UnTER insiste en que la ausencia de convocatoria vulnera los derechos de los docentes y pone en riesgo el inicio del ciclo escolar en Río Negro.