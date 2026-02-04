Desde la madrugada y durante varias horas, la Policía de Río Negro llevó adelante este martes un operativo preventivo antinarcóticos en la terminal de ómnibus de Viedma. La acción tuvo como objetivo cerrar el paso al tráfico de drogas y reforzar la seguridad en uno de los puntos clave de ingreso a la Patagonia.

El procedimiento comenzó a las 6 de la mañana y se realizó en una franja horaria elegida estratégicamente por la circulación constante de micros provenientes de distintos puntos del país. En ese lapso, personal especializado controló ocho colectivos de larga distancia y realizó una revisión exhaustiva en agencias de encomiendas, modalidad frecuentemente utilizada para el traslado encubierto de estupefacientes.

Los controles se efectuaron con el apoyo de perros antinarcóticos, entrenados para detectar sustancias ilegales incluso cuando se intenta ocultarlas entre equipajes o envíos comerciales. La intervención fue ordenada y precisa, sin afectar el normal movimiento de pasajeros, muchos de ellos personas adultas que viajaban por motivos laborales, familiares o de salud hacia otras ciudades de la provincia y la región.

Perros entrenados participaron en la detección de posibles sustancias ilegales

Además, el operativo incluyó tareas de observación y análisis del flujo de paquetería, considerado un punto sensible en la lucha contra el narcotráfico. Cada encomienda controlada representa una barrera más para quienes intentan utilizar el transporte legal como pantalla para actividades ilícitas. Aunque no se produjeron secuestros, el resultado fue considerado altamente positivo desde el punto de vista preventivo, ya que confirma el efecto disuasivo de la presencia policial.

Este tipo de procedimientos forman parte de una estrategia sostenida del Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro, que apunta a reforzar los controles en terminales, rutas y accesos urbanos. La presencia policial visible, el trabajo especializado y la planificación basada en inteligencia criminal buscan anticiparse al delito y proteger a la comunidad antes de que el daño ocurra.