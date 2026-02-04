El video reapareció sin previo aviso y volvió a sacudir a quienes lo vieron. No se trata de una escena preparada ni de una anécdota más de viaje, sino de un momento real en el que Eugenio Weinbaum y Culini Weinbaum pasaron de estar grabando a enfrentar una situación límite en el mar.

El registro corresponde a una experiencia vivida años atrás, cuando los hermanos Weinbaumse encontraban trabajando en MDQ para todo el mundo. En plena jornada de rodaje, la atención se desvió por completo al advertir que un hombre no lograba salir del agua y comenzaba a ser arrastrado por la corriente.

La escena ocurrió en una zona de mar agitado, con piedras y olas que complicaban cualquier maniobra. Lo que estaba previsto como una grabación más quedó en pausa absoluta y dio lugar a una reacción inmediata, marcada por la urgencia y la adrenalina del momento.

Al compartir nuevamente las imágenes en redes sociales, los hermanos Weinbaum acompañaron el video con un mensaje que puso en palabras lo que entonces no podía pensarse con claridad. “Estábamos grabando una historia para MDQ y sin saberlo íbamos a ser parte de otra”, escribieron, dejando en evidencia cómo aquella jornada cambió de rumbo en segundos.

En el audio del registro se escucha el clima de tensión que se vivía en la playa. “Se tiró uno y no puede salir”, se oye decir a Culini antes de meterse al mar, mientras desde la orilla se multiplicaban los gritos de alerta y el desconcierto ante la fuerza del agua.

Las imágenes muestran el esfuerzo físico del rescate, el avance entre las olas y la dificultad para sostener al hombre hasta lograr sacarlo del agua y llevarlo a una zona segura. El alivio llega recién al final, cuando el peligro queda atrás. “Ese día la historia terminó con un final feliz”, expresaron al recordar lo ocurrido.

La publicación generó una fuerte reacción entre los seguidores del programa, que volvieron a revivir aquel episodio. “Este video es tremendo. Creo que lo más grande es la humanidad y realidad con la que editaron el video 0 sensacionalismo: salvaron una vida y siguieron en lo suyo, eso los hace más grandes”, escribió un usuario. Otro sumó: “Son enormes, nunca me voy a olvidar de cómo sufrí cuando vi este programa por primera vez a los 8 años. Son patrimonio de la ciudad”.