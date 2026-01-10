Este lunes comenzará en todo el país la campaña de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR) correspondiente al ciclo 2026, destinada a personas gestantes. La medida forma parte de una actualización del Calendario Nacional de Vacunación dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación y se extenderá hasta el final del período de circulación viral, con el objetivo de reducir las complicaciones respiratorias graves en recién nacidos.

La vacuna contra el VSR consta de una única dosis y debe aplicarse entre las semanas 32 y 36 con 6 días de gestación. Está incorporada al calendario nacional, es gratuita y obligatoria, y se administra durante toda la temporada de circulación del virus.

Desde el sistema de salud recordaron que uno de los principales beneficios de la vacunación materna es la transferencia de anticuerpos protectores al feto, lo que disminuye de manera significativa el riesgo de bronquiolitis y otras infecciones respiratorias graves durante los primeros seis meses de vida del bebé.

Cambios en la vacuna Triple Viral

En paralelo, el Ministerio de Salud informó una modificación en el Calendario Nacional de Vacunación que rige desde el 1° de enero de 2026 y que afecta a la vacuna Triple Viral. La segunda dosis, que anteriormente se aplicaba a los 5 años, fue adelantada a los 15-18 meses de edad, con el propósito de reducir el período de susceptibilidad frente al sarampión, la rubéola y las paperas.

La decisión se adoptó luego de que la Región de las Américas perdiera el estatus de “eliminación del sarampión”. Si bien Argentina continúa siendo un país libre de transmisión endémica, el adelantamiento de la dosis busca acortar la ventana de vulnerabilidad en la primera infancia, considerada un período crítico para la propagación de estas enfermedades.

El nuevo esquema alcanza a los niños y niñas nacidos desde el 1° de julio de 2024, quienes deberán recibir la segunda dosis entre los 15 y 18 meses y ya no necesitarán la dosis prevista a los 5 años. En tanto, las personas nacidas hasta el 30 de junio de 2024 continuarán con el esquema anterior y deberán completar la vacunación a los 4 o 5 años (quienes hayan nacido entre 2021 y el 30 de junio de 2024).

¿Dónde vacunarse en Neuquén?

La vacunación se realiza en todos los centros de salud de la provincia y en el Vacunatorio 14 de Octubre, ubicado en la ciudad de Neuquén, de lunes a viernes, de 8 a 16 horas. Además, los equipos de salud desarrollan jornadas especiales de vacunación en distintos puntos del territorio.

Región Sanitaria Confluencia

Centenario:

Sarmiento II: sábados, de 8 a 20.

Vista Alegre Norte: miércoles, de 8 a 20.

Vista Alegre Sur: viernes, de 8 a 20.

Neuquén capital: de 8 a 20 horas

CS Colonia Rural Nueva Esperanza: miércoles, jueves y sábados cada 15 días (17 y 31 de enero, 14 y 28 de febrero).

CS Sapere: lunes, miércoles y sábados.

CS Confluencia: lunes a sábados.

CS Valentina Sur: lunes, martes, miércoles, viernes y sábados.

CS PIN: martes.

CS Villa Florencia: lunes y miércoles.

CS San Lorenzo Sur: martes, miércoles y jueves.

CS Almafuerte: martes y jueves.

Región Sanitaria del Pehuén:

Hospital de Zapala: martes y jueves, de 8 a 18.

Región Sanitaria de Los Lagos

Hospital San Martín de los Andes: miércoles, de 8 a 20, y sábados, de 8 a 14.

Región Sanitaria Alto Neuquén: