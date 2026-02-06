Río Negro reanudó este jueves las negociaciones paritarias con los gremios estatales ATE y UPCN en el ámbito de la Mesa de la Función Pública, donde presentó una propuesta considerada superadora. El esquema combina una suma compensatoria por el último trimestre de 2025 con un mecanismo de actualización automática por IPC para los primeros cuatro meses de 2026.

La reunión fue encabezada por la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra, junto a las titulares de Hacienda, Natalia Crociati, y de Gobierno, Natalia Almonacid. Por los gremios participaron Mónica Miranda (UPCN) y Rodrigo Vicente (ATE).

La propuesta oficial se organizó en cuatro ejes:

• Compensación extraordinaria de $250.000 por el último trimestre de 2025, a pagar en dos cuotas de $125.000 el 20 de febrero y el 20 de marzo.

• Actualización salarial bimestral por IPC durante el primer cuatrimestre de 2026, con haberes de febrero ajustados según la inflación de diciembre y enero, y los de abril según los índices de febrero y marzo. El cálculo se hará con el promedio del IPC Nacional y el IPC Viedma.

• Ayuda Escolar con un incremento del 100%, alcanzando $80.000 por hijo y $160.000 en el caso de hijos con discapacidad, a abonarse en marzo.

• Indumentaria con un valor de $250.000, a pagar en dos cuotas de $125.000 el 17 de abril y el 17 de mayo.

“Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero siempre con los pies sobre la tierra. No vamos a sacrificar la responsabilidad fiscal, porque el orden de las cuentas es lo único que nos permite garantizar el pago en tiempo y forma, un compromiso que esta gestión ha cumplido siempre”, señaló la secretaria de la Función Pública, Tania Lastra.

ATE analizará la propuesta

El secretario general de ATE, Rodrigo Vicente, destacó que la propuesta representa un cambio de esquema en la discusión salarial: “La decisión final la van a tomar las instancias orgánicas del sindicato. Este viernes se realizará un plenario durante la mañana y será el mandato de las 13 seccionales el que defina la postura. De todas maneras, estamos frente a un esquema en que la variable para discutir salario, después de mucho tiempo, dejan de ser los ingresos de la provincia para adoptar el IPC y esto es un avance significativo”.

Vicente agregó que “es importante también que el ofrecimiento contemple el incremento de los adicionales de Indumentaria y Ayuda Escolar por encima de la inflación, y que se haya considerado una corrección por los desfasajes del año pasado”.

En el acta quedó asentado el pedido de ATE de una reunión en la primera quincena de marzo para debatir exclusivamente las recategorizaciones. El gremio también reclamó por el aumento de Asignaciones Familiares, la regularización de trabajadores precarizados y el avance del proceso de pase a planta permanente, además de reuniones específicas con los distintos ministerios.

UPCN rechazó

Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Seccional Río Negro resolvió rechazar por unanimidad la propuesta salarial del Ejecutivo, al considerar que “sigue siendo deudora de la dignidad estatal”. Desde la Comisión Directiva remarcaron que el bono extraordinario de $250.000 “no es salario” y que las sumas fijas “se evaporan sin representar una recomposición real”. Además, cuestionaron la insuficiencia de los plazos de actualización y señalaron que los incrementos en indumentaria y escolaridad “siguen siendo insuficientes frente al costo de vida de las familias rionegrinas”.

“No vamos a convalidar parches que no resuelven el fondo de la cuestión. La negociación debe ser seria, transparente y respetar la voluntad del gremio mayoritario”, concluyeron.

UnTER cuestionó la postergación de la reunión y exigió un salario testigo de $2.000.000

UnTER pide un salario de $2.000.000

La Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER) cuestionó la decisión del Gobierno provincial de postergar un día la reunión paritaria docente, calificándola como una maniobra política que refleja un “ataque sistemático” hacia los trabajadores de la educación. Desde el gremio remarcaron que la dilación profundiza una situación insostenible, con más de cuatro meses de demoras, salarios pulverizados y condiciones de vida deterioradas. “La postergación salarial es también abandono de la política educativa, ajuste encubierto y retroceso en derechos conquistados”, señalaron. Desde las 11 se reunirá el gremio de los docentes rionegrinos con Educación.

Asimismo, exigieron un plan de recomposición salarial inmediato, rechazaron los bonos “como parches que no resuelven nada” y reclamaron un salario testigo de $2.000.000 actualizado al Valor Índice, además de una propuesta remunerativa y bonificable que garantice derechos previsionales. “La docencia rionegrina no está pidiendo privilegios: está exigiendo un salario real y no de miseria”, enfatizaron los dirigentes.