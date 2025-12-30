En plena temporada de verano, con temperaturas máximas de 36°C, los neuquinos buscan refugio en espacios al aire libre con agua para poder bañarse y pasar el día. Neuquén ofrece campings con espejos de agua tanto en las cercanías como en la cordillera, en destinos como Traful o Villa La Angostura.

En caso de querer pasar el día o una noche en algún camping cerca de la ciudad, con instalaciones y un espacio donde refrescarse, se puede optar por ir hacia Centenario, Plottier, Arroyito, entre otros.

En el caso de Arroyito, se puede disfrutar en el camping Isla Aitue, al cual se debe llegar en lancha. El mismo está ubicado en un entorno natural, a orillas del río Limay, en una zona de isla, donde hay mesas, bancos, sillas, parrillas y fogones, los únicos lugares habilitados para hacer fuego. Además hay baños con ducha caliente y lavaderos.

El precio para acampar por noche es de $10 mil por persona, si solo se pasa la tarde cuesta $8 mil. En cuanto a los dormis, se consiguen por $15 mil pesos la noche y cabañas por $18 mil pesos por persona. El traslado en lancha hasta el camping tiene un valor de $2 mil.

También hay un lugar en Centenario, el cual es el camping Los Nonos, a 15 minutos de Neuquén. El espacio está en la costa del río Neuquén y cuenta con piletas, mesas, bancos, parillas y electricidad.

El camping Los Nonos, a 15 minutos de la ciudad.

El camping se ubica en la calle 4 de la chacra 101 y se llega por la ruta 7, donde hay un estacionamiento. El mismo abre de lunes a lunes y el precio para pasar el día es de $20 mil por persona, menores de 4 años no pagan.

En Plottier se puede ir a camping Las Araucarias, después del barrio de Piscicultura. El espacio permite acampar con carpa, motor home o casilla rodante. La tarifa por noche para acampar es de $20 mil por persona por día y si la opción fue en casilla o motor home se abona por única vez $20 mil pesos más. Los menores de cinco años no pagan.

En caso de querer ir a los dormis, el valor por día de la habitación es de $100 mil para cuatro y de $80 mil si son una o dos personas. El predio tiene baños con duchas con agua caliente todo el día y una pileta.

Campings en la cordillera

Si se busca algo más alejado de la ciudad, metido en el bosque cordillerano, se puede pensar en destinos como Villa La Angostura o Villa Traful. El camping Traful Lauquen ofrece desde el 29/12 al 5/4 tarifas de $25 mil para mayores y de $20 mil para menores.

Para asistir con motor home, el precio es de $25 mil. La casa rodante tiene un valor de $20 mil.

Ofrecen agua caliente 24 horas, toma corriente y luz, mesas con bancos, fogones con parrilla, SUM comedor, playa, parque, WiFi, piletas de lavado. Los lugares se ocupan por orden de llegada, no ofrecen ni alquilan elementos de camping, no cobran adicional por auto, carpa, camioneta, duchas o electricidad.

Hay propuestas para distintos edades y gustos. Foto: Camping La Estacada.

Otra opción es el Camping La Estacada, en Villa La Angostura. Desde el 10/12 el acampe para mayores cuesta $18 mil, para menores $10 mil. La tarifa diurna es de $10 mil para mayores y $6 mil para menores.

Casillas y motorhome tienen costo adicional depende del tamaño, desde $2.000 a $4.000 por día.

Ofrecen parcelas delimitadas con bancos, mesas y fogones. Proveeduría, baños diferenciados, duchas con agua caliente, áreas de uso común iluminadas, limpieza y recolección de residuos, piletones para lavar.

El lugar es por orden de llegada, el acampe es hasta el siguiente día hasta las 11 inclusive, la permanencia diurna es hasta las 21, no se aceptan mascotas.