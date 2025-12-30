Después de convocar a más de 40 mil personas en el Planetario porteño con Nathy Peluso como invitada de lujo, el Camping Festival se prepara para su edición más austral: Bariloche será sede de tres jornadas explosivas de música al aire libre, frente al lago Nahuel Huapi. Conociendo Rusia, Juana Molina y Bandalos Chinos lideran una programación que mezcla pop, electrónica y música urbana, en un escenario natural que promete convertirse en el epicentro cultural del verano patagónico.

El festival, que nació como un espacio íntimo en Buenos Aires y se transformó en un fenómeno de culto, desembarca ahora en la Patagonia con una propuesta que combina seis horas de música en vivo por fecha, DJs, gastronomía y un ambiente relajado.

La primera cita será el 24 de enero, con la voz inconfundible de Mateo Sujatovich y Conociendo Rusia, acompañados por la sensibilidad de Juana Aguirre y el talento fresco de La Valenti, artista neuquina que pisa fuerte en la escena regional. Una apertura que promete elegancia pop y nuevas improntas sonoras.

El 31 de enero será el turno de Juana Molina, referente internacional de la experimentación, junto a Los Besos, que debutan en Bariloche, y el dúo local Nunca Fui a un Parque de Diversiones, con su psicodelia bailable y poética. Una noche singular que mezcla lo íntimo con lo explosivo.

El cierre, el 8 de febrero, será una verdadera fiesta: Bandalos Chinos desplegará su pop contemporáneo, acompañado por Lara91K, referente de la nueva ola que fusiona R&B, electrónica y rap, y Utah, con su propuesta emergente que combina rock y rave.

Las entradas ya están disponibles en Feverup.com, y la expectativa es máxima: el Camping Festival se consolida como uno de los eventos más esperados del verano argentino, con un escenario natural que multiplica la experiencia sensorial.