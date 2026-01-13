¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 13 de Enero, Neuquén, Argentina
Consecuencia impensada

Falta de agua potable en Junín: qué explicaron desde EPAS

Algunas zonas de la localidad cordillerana presentan fallas en el suministro y desde el Ente Provincial de Agua y Saneamiento aclararon que se debe a un reciente conflicto municipal.

Por Lucas Sandoval

Redactor en Mejor Informado. Productor de Entretiempo por AM550 y Canal 24/7.
Martes, 13 de enero de 2026 a las 18:22
El Ente Provincial de Agua y Saneamiento informó que por el corte de la Ruta 40 en cercanías a Junín de los Andes y la utilización del río Curruhué como camino alternativo, se produjo el aumento de la sedimentación en el agua que llega a la planta potabilizadora por encima de los niveles normales. 

Esto obligó a realizar una limpieza más reiterada de las redes por el ingreso de gran cantidad de sedimento. Esto produjo que el proceso de potabilización sea más lento, informaron desde el organismo en redes sociales. 

Esta situación puede provocar que el suministro se vea afectado en el barrio Nehuen Che, Refugio del Sol y zonas aledañas. Solicitaron a los usuarios extremar los cuidados para la utilización del agua, priorizando el consumo humano y el uso para higiene. Para cualquier consulta, aclararon que está disponible el Centro de Atención al Usuario.

