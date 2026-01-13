El Ente Provincial de Agua y Saneamiento informó que por el corte de la Ruta 40 en cercanías a Junín de los Andes y la utilización del río Curruhué como camino alternativo, se produjo el aumento de la sedimentación en el agua que llega a la planta potabilizadora por encima de los niveles normales.

Esto obligó a realizar una limpieza más reiterada de las redes por el ingreso de gran cantidad de sedimento. Esto produjo que el proceso de potabilización sea más lento, informaron desde el organismo en redes sociales.

Esta situación puede provocar que el suministro se vea afectado en el barrio Nehuen Che, Refugio del Sol y zonas aledañas. Solicitaron a los usuarios extremar los cuidados para la utilización del agua, priorizando el consumo humano y el uso para higiene. Para cualquier consulta, aclararon que está disponible el Centro de Atención al Usuario.