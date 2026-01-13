Beneficios económicos y un rumbo claro: Neuquén en la búsqueda de consolidarse como destino líder en el país

Neuquén decidió jugar fuerte en una de las actividades que es motor de la economía de la Provincia: el turismo. Este lunes, mediante un acto que se realizó en el Centro de Convenciones de Villa Traful, el gobernador Rolando Figueroa encabezó la presentación de Viajá Neuquén y Disfrutá Neuquén con beneficios del Banco Provincia del Neuquén (BPN), dos programas diseñados para incentivar el movimiento turístico interno y, de paso, aceitar el andar de la economía local.

La decisión de escoger Villa Traful para llevar adelante el anuncio no fue casual: se trata de una localidad que, si bien tiene pocos habitantes, presenta uno de los paisajes más bellos de toda la Provincia, enclavada en la región patagónica de nuestro país y rodeada por lagos, bosques y cadenas montañosas.

De hecho, hace algunos días atrás, el Gobierno neuquino anunció la puesta en marcha de un plan para asfaltar la ruta de acceso a Lago Traful, teniendo en cuenta que el camino actualmente es de ripio, lo cual dificulta la entrada a la localidad neuquina.

Las iniciativas, impulsadas por el Ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales que conduce Leticia Esteves junto al Banco Provincia del Neuquén (BPN), combinan reintegros directos, líneas de crédito accesibles y promociones con tarjetas bancarias. El objetivo es claro: que más neuquinos recorran su provincia y que ese movimiento impacte de manera directa en prestadores, comercios y servicios de cada región.

Los tres ejes estratégicos del desarrollo turístico como política de Estado

Promoción turística

Neuquén apuesta a una fuerte inserción en los mercados emisivos prioritarios del país y del exterior, con activaciones, campañas y participación activa en los principales encuentros de comercialización turística. La estrategia busca mostrar una provincia con oferta diversificada, activa todo el año y en cada una de sus regiones, rompiendo la lógica de los destinos “de temporada”.

Desarrollo turístico

El segundo eje pone el foco en el fortalecimiento del capital humano. Capacitaciones, formación de prestadores y trabajo conjunto entre los sectores público y privado, que jerarquizan los atractivos y circuitos turísticos y logran un perfil competitivo, profesional y articulado entre destinos, elevando la calidad de los servicios y la experiencia del visitante.

Infraestructura turística

El tercer pilar es la infraestructura, con especial énfasis en la conectividad terrestre. En los últimos tres años, la Provincia incorporará 664 kilómetros de rutas nuevas, una inversión clave para integrar regiones, facilitar el acceso a destinos emergentes y potenciar el desarrollo turístico y productivo.

Fortalecer el turismo responde a una decisión del Ejecutivo que conduce Rolando Figueroa de poner en valor atractivos muy importantes no solamente para las personas que viven en la Argentina, sino para los extranjeros que visitan diariamente las distintas ofertas que presenta el territorio neuquino, que van desde esquiar en el Sur, hacer caminatas en el Norte y también disfrutar de la gastronomía tradicional de distintos puntos de la Provincia.

Romper la estacionalidad y diversificar la economía

El turismo dejó de ser un complemento para convertirse en una actividad económica de peso, capaz de movilizar el sistema financiero local, generar empleo y diversificar las economías regionales. Programas como Viajá y Disfrutá Neuquén apuntan justamente a romper la estacionalidad, sostener la demanda durante todo el año y dar previsibilidad al sector privado.

La lógica es simple y efectiva: más movimiento turístico implica más inversión, mejores servicios y mayor competitividad. Con una estrategia clara y herramientas concretas, Neuquén busca consolidarse como destino turístico líder nacional, con identidad propia y una oferta que no depende del calendario, sino de una planificación sostenida.



