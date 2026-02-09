En uno de los encuentros que cierra el domingo, Vélez recibe a Boca en el José Amalfitani por la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El Fortín buscará prolongar su buen comienzo y subirse a la cima de la Zona A, mientras que el Xeneize llega diezmado por las lesiones e intentará sumar su primera victoria como visitante en el año para subirse a la punta. Por ahora, es empate sin goles.

Costa lo tuvo para Boca

En una de las pocas acciones de peligro del encuentro, el Xeneize apeló a una jugada preparada de pelota quieta para al menos incomodar al Fortín. Leandro Paredes jugó rápido un tiro libre para Juan Barinaga, que sacó un centro por abajo que fue anticipado por Ayrton Costa. Sin embargo, el toque del central salió mordido y, aunque se fue al lado del palo, estaba controlado por el arquero Álvaro Montero.

Formaciones

Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada; Manuel Lanzini, Diego Valdés, Matías Pellegrini; Florian Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Boca: Agustín Marchesín, Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Kevin Zenón; Gonzalo Gelini y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.

Árbitro: Nazareno Arasa

Estadio: José Amalfitani

Así llegan al partido

Boca, que marcha cuarto en la Zona A con seis unidades, tuvo una semana convulsa con respecto a los lesionados, el gran calvario del equipo en este arranque de año. Son ocho las bajas para el encuentro: Exequiel Zeballos, quizás la más sensible, Ander Herrera, Edinson Cavani, que finalmente no concentrará, Milton Giménez, Lucas Janson, Alan Velasco, Carlos Palacios y Rodrigo Battaglia.

Dentro de las novedades en el conjunto de Claudio Úbeda, se confirmó el regreso de la Miguel Merentiel, que será titular por el juvenil Iker Zufiaurre, y habrá otras dos modificaciones obligadas en el Xeneize: Milton Delgado ocupará el lugar de español Herrera, mientras que Kevin Zenón reemplazará al Changuito. Los dos que salen tuvieron lesiones musculares confirmadas en la semana y estarán al menos un mes afuera.

Merentiel volverá a ser titular en Boca tras su desgarro.

Por su parte, Vélez marcha invicto en este arranque del Torneo Apertura con siete puntos, arrancó la fecha siendo uno de los primeros de la Zona A con Lanús y Platense, e irá por otro triunfo que lo devuelva a la cima, donde hoy está Defensa y Justicia. Luego de sufrir la grave lesión de Jano Gordon, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, Guillermo Barros Schelotto mantendría la base que viene de conseguir un punto en el Libertadores de América ante Independiente en Avellaneda.