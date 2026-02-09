El tenista argentino Román Burruchaga fue víctima de amenazas telefónicas en los momentos previos a su partido ante el taiwanés Chun Hsin Tseng, por la semifinal del torneo Challenger 125 de Rosario.

Según se supo, el jugador de 24 años fue amedrentado por un número extranjero y desconocido, con textuales como “andamos en Rosario y tenemos fotos de donde te ubicás ahora mismo”, “a tu papá cagado en plata y a tu mamá los tenemos ubicados” y “te prometo que no salís de Rosario”.

Este lamentable hecho se suma a lo denunciado por el español Nikolas Sánchez Izquierdo algunos días atrás, quien había afirmado haber recibido un mensaje con la dirección de su domicilio en España y abandonó el país apenas concluida su derrota en octavos de final.

En una época en la que las apuestas deportivas ocupan un rol de cada vez mayor preponderancia, Román Burruchaga fue amenazado con daños hacia él y su familia si no se dejaba perder con Chun Hsin Tseng. Los mensajes fueron recibidos durante la tarde del sábado a las 17, mientras el jugador abandonaba el hotel en el que se encuentran los jugadores para emprender el camino hacia el Jockey Club de Rosario.

El número de teléfono del agresor era extranjero, con el prefijo +44, que corresponde al Reino Unido, y se comunicó directamente con el jugador, por medio de la aplicación de mensajería WhatsApp, con la amenaza “hoy tenés que perder contra el chino”, haciendo referencia a su rival, nacido en Taiwán.

“Mirá bien, ortiva hijo de mil puta” abre el violento mensaje remitido, “andamos en Rosario y tenemos fotos de donde te ubicas ahora mismo en todo nuestro territorio”, además de atentar contra la vida de su familia: “a tu papá cagado en plata le vamos a mandar a ‘la verde’ en Buenos Aires si no cumplís, al igual que a tu mamá”, dándole además el nombre de su madre e informando que tienen “ubicados” a ambos, así como también a sus teléfonos celulares.

Otro de los escritos afirma que tienen “fierros”, en referencia a las armas de fuego, “suficientes para dar a vos y a tu familia cagados en oro”, “cumplí bien sin ganar ni un set y todo quedará acá” y, después de la amenaza de no salir de la ciudad rosarina, el texto cierra con la frase: “no seas pelotudo, valora tu vida y cerra el culo”, pidiendo que no alerte a las fuerzas de seguridad. Además, le enviaron la foto de una mano sosteniendo una pistola.

Según lo declarado posteriormente por el jugador, ante la Justicia, los datos personales de los familiares a los que se hizo referencia son reales, por lo que el operativo comenzó inmediatamente, con custodia para el jugador, un refuerzo de patrullaje en el perímetro del club, permanencia de efectivos policiales en los costados de la cancha y vigilancia continua durante 24 horas para “Burru”.

El operativo fue distinto a como se tomó el caso de Sánchez Izquierdo, para quien pospusieron el partido durante casi dos horas y lo hicieron jugar sin público, con policía bloqueando el acceso a la cancha uno y redirigiendo a los espectadores hacia la central. Luego de su derrota en sets corridos ante el argentino Valerio Aboian, el español dejó el torneo, incluso resignando su participación en el certamen de dobles, y volvió a su país rápidamente.

Según informaron fuentes policiales, el jugador estaba altamente preocupado por la integridad de su familia, aunque deportivamente se mostró sólido y tuvo un gran nivel de tenis, para derrotar a Tseng por 6-3 y 6-3 y accedió a la final, en la que perdió con el campeón defensor, Camilo Ugo Carabelli, este domingo 8 de febrero por 6-2 y 6-3.