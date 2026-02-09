Más allá de la victoria de Huracán ante San Lorenzo en el clásico, una de las imágenes del fin de semana tiene que ver con un hecho de violencia en el estadio Tomás Ducó: un grupo de hinchas del Globo intentó agredir a los jugadores del Ciclón luego de que se retiraran al vestuario tras terminar el calentamiento previo al partido. El hecho generó tensión en los minutos previos al clásico después de una semana en la que ambas hinchadas vandalizaron murales del equipo rival.

Los dos hechos puntuales ocurrieron con poco tiempo de diferencia. En primer lugar, uno de los hinchas que ocupaba un sector de la platea cerca del túnel por donde se retiraban los jugadores de San Lorenzo intentó golpear a Diego Herazo, delantero del Ciclón, mientras insultaba fuertemente a los futbolistas que se dirigían a los vestuarios luego de finalizar los ejercicios precompetitivos. Los jugadores se encontraban bajo la supervisión de su cuerpo técnico y se alejaron rápidamente del lugar.

Por otra parte, el arquero suplente José Devecchi recibió un escupitajo mientras se retiraba del campo de juego. El arquero se dio vuelta para insultar al hincha que lo agredió y se lo quedó mirando hasta que un encargado de seguridad le pidió que siguiera camino a los vestuarios. Hasta el momento, lass autoridades del club no emitieron declaraciones sobre los responsables de estas agresiones.