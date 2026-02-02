Accesos especiales para el operativo sanitario

En la previa de la Fiesta Nacional de la Confluencia 2026, el predio de la Isla 132 sumó una infraestructura clave para el despliegue del operativo sanitario. Se trata de dos puentes instalados sobre el Arroyo Durán que ya están habilitados y destinados exclusivamente a mejorar la circulación del personal de salud.

Las estructuras se ubican en la intersección de calle Bahía Blanca y el Arroyo Durán, en cercanías a uno de los accesos al predio donde se desarrollará el evento que comienza este jueves. Desde allí, ambulancias y equipos médicos podrán entrar y salir con mayor fluidez durante las jornadas de mayor concurrencia.

Convenio con el Ejército y planificación previa

La instalación de las pasarelas se concretó a partir de un convenio de colaboración entre la Municipalidad de Neuquén y la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino, aprobado por decreto. El acuerdo fue firmado el 18 de diciembre de 2025 y estableció el montaje de los puentes entre el 2 y el 12 de febrero.

En los considerandos del decreto 59, firmado el 16 de enero, se señaló que la fiesta es un evento de gran magnitud y convocatoria, por lo que se consideró necesario coordinar acciones específicas para garantizar circuitos de circulación diferenciados para el personal sanitario y prever alternativas ante situaciones que requieran una evacuación.

El municipio destinó 70 millones de pesos al Ejército para el armado y posterior desarmado de las estructuras. Además, realizó tareas de nivelación del terreno y colaboró con gastos operativos vinculados al despliegue del personal.

Vías rápidas ante cualquier eventualidad

Por su ubicación estratégica, los puentes permitirán que ambulancias y equipos de emergencia eviten las zonas de mayor concentración de público, reduciendo tiempos de traslado dentro y fuera del predio.

Estas pasarelas también fueron previstas como salidas de emergencia, pensadas para facilitar una evacuación ordenada de la Isla 132 en caso de que sea necesario durante alguna de las jornadas del evento.

La incorporación de estos accesos específicos forma parte del esquema logístico que acompaña a la fiesta cada año y que se ajusta a la magnitud de un encuentro que convoca a miles de personas junto al río.