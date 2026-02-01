Neuquén ya palpita otra edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia y muchos turistas ya están llegando a la ciudad para ser parte del festival más convocante del país. Cada año han llegado personas de distintas provincias como también de países cercanos que aprovechan la temporada para conocer Neuquén en verano.

Si viniste a la provincia para vivir la Fiesta del 5 al 8 de febrero, se puede aprovechar para disfrutar de las mejores atracciones turísticas que ofrece la ciudad para hacer en verano. Desde caminatas hasta recorridos guiados, museos y experiencias gastronómicas únicas del Alto Valle.

Si se busca hacer algo al aire libre, disfrutando del clima neuquino y su naturaleza, se puede optar por:

Senderismo en el Parque Norte: Caminos naturales entre meseta, bardas y biodiversidad autóctona. Es la principal área protegida de la ciudad. Ideal para caminar y tomar mates o sacarse fotos en los miradores. Los accesos más recomendables son: calles Avenida Argentina y Riavitz (Plaza de las Banderas) y calles Jesús María y Mandalari (contiguo al Observatorio Astronómico).

Paseo costanera Río Limay: Uno de los mejores atractivos, con un enorme paseo costero que da al río, con las mejores vistas. Son 14 kilómetros de camino, desde Valentina Brun de Duclot hasta el río Neuquén. Hay senderos delimitados, bicisendas, iluminación y mobiliario que permite el descanso, así como también miradores, estaciones saludables, juegos infantiles, bancos, zonas parquizadas, cestos de residuos y cartelería para la convivencia entre peatones y ciclistas. Los senderos cuentan con un grado de dificultad baja. Al final está el Paseo de la Costa donde se encuentran los foodtrucks y locales gastronómicos.

Parque Ribereño Península Hiroki: Unos metros más allá del Paseo, en la península, se puede recorrer las márgenes de los ríos Neuquén y Limay, hasta llegar a la conocida “primer confluencia”, donde uno de los brazos del Neuquén, se une al Limay. Recorriendo diferentes paisajes, entre pastizales y bosques ribereños, se puede recorrer un sendero agreste de aproximadamente 1800 mts lineales de longitud (ida y vuelta), y de baja dificultad.

Parque Ribereño Río Neuquén "Parque Agreste": Área natural protegida para caminatas y paseos en bicicleta, con más de 4 km de recorrido que presentan baja dificultad. Descubrí gran cantidad de avifauna para avistar, como cisnes, patos, garzas, entre distintas especies de flora introducidas como el sauce blanco, sauce mimbre, falsa acacia, tamariscos, olmos, álamo negro y blanco, macizos de olivillo, fresnos, acer negundo y eucaliptos.

Patrimonio Natural Parque de los Dinosaurios: Una zona importante para la conservación geológica y paleontológica. Ubicado en el sector noroeste de la ciudad, representa un sitio con muestras fósiles de importancia científica y cultural, habiéndose identificado restos fósiles de cáscaras de huevo de dinosaurios y de invertebrados, interesantes perfiles estratigráficos y visuales paisajísticas de interés.

Si se busca algo en un espacio cerrado, más orientado al arte, se puede disfrtutar del:

Museo Nacional de Bellas Artes Neuquén : Exhibiciones de arte argentino y latinoamericano.

Museo de Geología y Paleontología : Para quienes se interesan en dinosaurios y geología patagónica.

Museo Gregorio Álvarez: Ideal para ser parte de talleres artísticos

Museo Paraje Confluencia : Teatro, música, danza y talleres para todas las edades.

Teatro Español: Funciones de cine, danza y shows en cartelera.

En cuanto a las actividades turísticas que ofrecen prestadores de Neuquén y se pueden reservar, está la opción de:

Alquiler de bicicletas, avistaje de aves, canotaje/kayak, cicloturismo, flotadas en balsa, paseos náuticos, astroturismo, stand up paddle, entre otras propuestas recreativas.

En caso de buscar un refugio del calor y querer sumergirse en algún espejo de agua habilitado donde no haya riesgos, se puede acceder a los balnearios de la ciudad que cuentan con guardavidas, baños y seguridad, estos son:

Balneario Municipal Albino Cotro, Balneario Sandra Canale, Balneario Gustavo Fahler, Balneario Valentina Brun de Duclot.

Otra opción para recorrer la ciudad de forma cómoda y con guía turística es el Bus, el cual recorre Neuquén en un colectivo descapotable. A lo largo del recorrido, se contemplarán monumentos y sitios históricos, como así también edificios gubernamentales que se caracterizan por su arquitectura e historia. De lunes a domingo a las 9 y 19. Los viajes son gratuitos.

También está el Minibus, con el cual se puede ir a los miradores, al paseo costero, a la Torre Talero, al Bosque Luis Antonini, entre otros.

Toda la información de actividades para hacer en la ciudad se puede consultar en el sitio de Turismo de Neuquén o en las oficinas ubicadas en distintos puntos, la más céntrica es en Avenida Olascoaga y las vías del ferrocarril.