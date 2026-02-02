La Fiesta Nacional de la Confluencia tendrá un centro de salud con profesionales preparados para asesorar y favorecer el acceso al sistema sanitario. Así, del 5 al 8 de febrero, los neuquinos que asistan a la celebración podrán aprovechar la oportunidad para acceder a atención médica, vacunación, test de VIH, sífilis y VPH, mamógrafo móvil y odontomóvil. De esta manera, el Ministerio de Salud de Neuquén busca acercar servicios esenciales a los vecinos y ampliar el acceso.

El nombre "salita" evoca el recuerdo de aquellos centros barriales de salud que durante años fueron el primer contacto de las familias neuquinas con el sistema sanitario. Esos espacios de cercanía y confianza, donde los vecinos encontraban atención sin distancias y que marcaron la identidad de la salud pública en la ciudad de Neuquén. Aunque hoy se llaman “centros de salud”, hay vecinos que siguen diciendo “voy a la salita” cuando acuden a estos establecimientos. Recuperar este término es también recuperar ese espíritu de accesibilidad y proximidad que caracterizó a la salud en la Capital.

La “Salita de Salud de la Confluencia” comenzará a funcionar a partir de las 17.00, bajo la modalidad de atención a demanda. La admisión se realizará en un stand desde donde el equipo de salud orientará a las personas según cada necesidad. Además, se brindará información y consejería para el cuidado integral de la salud.

De esta manera, los ciudadanos podrán acceder de manera gratuita a distintos controles y prestaciones de salud, en especial niñas, niños, personas gestantes, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

Qué tendrá la salita

Control odontológico. Los niños, niñas y embarazadas tendrán prioridad.

Mamografías para mujeres mayores de 45 años sin obra social.

Consultorio médico para atención a demanda.

Testeos rápidos de VIH y Sífilis.

Vacunación para completar el Calendario Nacional.

Toma de presión arterial y control de glucemia para personas con factores de riesgo.

Acciones de promoción y prevención de la salud.

Esta iniciativa es similar a la estrategia de nodos de atención médica a demanda en el primer nivel de atención, una política sanitaria que ha permitido facilitar el acceso de los vecinos a la salud y evitar la sobrecarga en guardias y hospitales.

