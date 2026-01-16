El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reiteró la necesidad de que el Gobierno Nacional distribuya parte de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos entre las provincias. El planteo busca fortalecer la obra pública y avanzar en proyectos estratégicos de infraestructura. Figueroa también anticipó una reunión con el ministro del Interior, Diego Santilli, el próximo 21 de enero.

Durante la firma del acuerdo para transformar la Avenida Mosconi (ex Ruta Nacional 22), el mandatario destacó que Neuquén es la ciudad que más crece en Argentina, lo que exige acompañar ese desarrollo con inversiones viales. Señaló que la nueva avenida potenciará la economía local y pidió por la finalización de la Ruta Nacional 22 en Río Negro, principal vía de acceso a la provincia.

Figueroa explicó que cada litro de nafta contiene un 28% de impuestos nacionales, de los cuales el 10% corresponde al impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica. En ese marco, expresó: “Qué diferente sería si coparticiparan parte de esos recursos para financiar obras de infraestructura en provincias como Neuquén”.

Además, valoró el trabajo conjunto con la Municipalidad de Neuquén y el intendente Mariano Gaido en la modernización urbana. Remarcó que la transformación de la Avenida Mosconi representa una inversión superior a los 170 millones de dólares y beneficia directamente a numerosos vecinos de la ciudad.

El gobernador subrayó también la estabilidad económica de la provincia, especialmente en materia de ejecución de obra pública y generación de empleo privado. Indicó que los indicadores actuales no se repiten en otras regiones del país y pidió no naturalizar estos logros, producto de un trabajo articulado entre distintos niveles del Estado.

Por último, Figueroa confirmó que en la reunión con Santilli se tratará el reclamo por la deuda que ANSES mantiene con el ISSN, estimada en más de 200 millones de dólares, la cual también podría destinarse a obras. En el encuentro se abordarán, además, otros temas vinculados a la infraestructura y financiamiento provincial.