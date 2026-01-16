El gobierno nacional apurará, según se refiere de sus propias fuentes, las negociaciones para conseguir sancionar rápidamente la reforma laboral; en ese trámite, se contemplan distintos niveles de “resarcimientos” para las provincias, pues todos los distritos, algunos más, algunos menos, están enfocados en recuperar ingresos nacionales de coparticipación que han sido recortados.

El tiempo para concretar acuerdos no es muy largo. Se plantea la quincena que queda para terminar enero, concretamente. El gobierno de Javier Milei cuenta en su equipo negociador con el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt. Todos y cada uno de ellos están en estas horas organizando una apretada y urgente agenda de reuniones.

Uno de los puntos que se marca como foco de potenciales acuerdos es la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias, que lógicamente afecta la recaudación del tributo, y, por ende, su coparticipación a las provincias. Pero hay otros que están en la mira. Por ejemplo, el impuesto a los combustibles.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, reiteró este punto en las últimas horas. “En cada litro de nafta que pagamos, el 28% son impuestos nacionales y el 10% es impuesto a los combustibles líquidos, que requiere una afectación específica”, sostuvo Figueroa, para plantear que “diferentes serían los números si a nosotros nos coparticiparan parte de esos impuestos a los combustibles líquidos, para poder hacer obras de infraestructura”.

Figueroa hablará ese tema y otros, que tienen que ver con la deuda que Nación mantiene con la provincia por las jubilaciones, el 21 de este mes, cuando llegue a la provincia el ministro del Interior, Diego Santilli. Esto lo anticipó el propio gobernador, cuando señaló que “nosotros tenemos muy buen diálogo y lo fundamental es que nos paguen el dinero que nos deben. Son más de 200 millones de dólares que nosotros vamos a aplicar también hacia la obra pública”.

En ese contexto, confirmó que también se realizarán otros planteos respecto a “la demanda que existe para la construcción de mejor infraestructura”.