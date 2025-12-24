Ousset proyecta un 2026 con más obras y estabilidad en Neuquén

El ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, afirmó que “lo que pasa en Neuquén no pasa en ningún otro lado”, al destacar el crecimiento sostenido de la provincia durante el año. En ese contexto, subrayó el plan de obras públicas desplegado en múltiples localidades y la importancia del acuerdo salarial alcanzado con todos los sectores estatales.

Ousset remarcó la previsibilidad económica que brindan los acuerdos firmados con los gremios, tanto para el gobierno como para los trabajadores. Indicó que esto permite a los empleados públicos “planificar su presente y futuro”, y en el caso de la docencia, garantiza que las clases comiencen con normalidad.

El funcionario resaltó la predisposición de los sectores gremiales para alcanzar consensos que, según afirmó, “son los mejores del país”. Celebró el clima de diálogo permanente y aseguró que los acuerdos logrados benefician directamente a la ciudadanía.

En su balance, Ousset calificó a 2025 como un “año de mucho trabajo” en toda la provincia, destacando que el esfuerzo conjunto permitió activar proyectos clave para mejorar la calidad de vida de los neuquinos. Mencionó la ejecución de obras estratégicas en cada rincón del territorio.

Según el ministro, la administración provincial puso “a Neuquén de pie” con acciones concretas que responden a las verdaderas demandas sociales. En este sentido, reafirmó que el foco está puesto en responder con hechos a las necesidades de las comunidades.

Por último, dejó un mensaje optimista de cara al 2026: “El mensaje es de esperanza y expectativa. Vamos a seguir trabajando para que Neuquén esté cada día mejor, apostando al desarrollo con planificación y compromiso”.