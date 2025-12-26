Durante el año 2025, el gobierno de la provincia del Neuquén ejecutó una inversión superior a 770 millones de pesos con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental en municipios. La medida consolidó una política pública con enfoque territorial y acompañamiento activo a las localidades del interior provincial.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que la inversión “refleja un Estado presente” en todo el territorio, brindando herramientas concretas para el desarrollo local. Señaló que fortalecer la gestión ambiental implica mejorar la calidad de vida, establecer reglas claras y garantizar un verdadero federalismo.

Los fondos se destinaron a la compra de equipamiento, desarrollo de infraestructura ambiental y fortalecimiento de capacidades operativas locales, mejorando así los sistemas de gestión y facilitando la implementación de políticas ambientales sostenidas por parte de los municipios.

La inversión incluyó la incorporación de camiones, plantas, galpones y herramientas, lo cual permitió a los gobiernos locales ampliar su capacidad técnica. Estas acciones apuntan a resolver problemáticas ambientales con soluciones estructurales y sostenibles, reforzando la autonomía operativa en el territorio.

Las regiones beneficiadas fueron el Alto Neuquén, la Región de los Lagos, la Confluencia y la Región del Pehuén. Este alcance reafirma una política de equilibrio territorial, que no discrimina por tamaño o ubicación geográfica y fortalece la equidad en la distribución de recursos ambientales.

Además de la inversión directa, la provincia articuló asistencia técnica, formación y acompañamiento institucional, promoviendo un modelo que concibe al ambiente como política pública central. Según el secretario Hipólito Salvatori, estas acciones otorgan más herramientas y autonomía, esenciales para una gestión ambiental efectiva y duradera.