Gritó “bomba” en un vuelo de Flybondi y generó demoras en Ezeiza

Un episodio de tensión se vivió este jueves 2 de octubre en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, cuando un pasajero gritó la palabra “bomba” mientras se realizaba el embarque del vuelo FO 5164 de Flybondi, que debía despegar hacia la ciudad de Salta a las 15.

La aeronave, identificada como LV-HKN, fue de inmediato apartada y trasladada frente al cuartel de bomberos del aeropuerto. Allí se ordenó el descenso de todos los pasajeros y se inició un procedimiento de control exhaustivo.

Revisión del avión y equipajes

El operativo se llevó a cabo bajo los protocolos internacionales que rigen para amenazas de seguridad en la aviación civil. Personal especializado revisó el interior de la aeronave y el equipaje facturado de los viajeros.

Tras varias horas de inspección, se descartó la presencia de explosivos y el avión fue autorizado a retomar su operación.

Vuelo reprogramado hacia Salta

Desde Flybondi confirmaron que el servicio afectado fue reprogramado y que los pasajeros volverían a embarcar durante la tarde-noche.

El incidente no dejó heridos ni daños materiales, aunque sí generó demoras y reprogramaciones en una de las terminales aéreas más transitadas del país.