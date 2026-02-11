Zapala sigue dejando huella en el mapa del fútbol femenino argentino. Luana Quintero con pasado en Don Bosco, y Thiara Rodríguez, ex Unión, lograron dar un salto enorme en sus carreras tras una intensa prueba realizada en noviembre de 2025, que las llevó directamente al club de Liniers.

Entre un centenar de aspirantes, ambas fueron seleccionadas para participar de una semana de pretemporada con la Sub16 de Vélez Sarsfield, donde demostraron su talento y capacidad de trabajo. La agenda incluyó entrenamientos físicos, técnicos y con balón, además de la oportunidad de compartir prácticas con el plantel de Reserva, que milita en Primera División.

El esfuerzo dio frutos rápidamente. Los entrenadores destacaron su desempeño y confirmaron que Luana, la atacante de gran proyección, regresará a principios de marzo para sumarse oficialmente al plantel. Thiara, por su parte, seguirá en contacto desde Buenos Aires, recibiendo entrenamientos físicos y esperando ser convocada en el futuro cercano.

El camino hasta Liniers no fue solitario. Las familias y autoridades locales acompañaron cada paso. El intendente Carlos Koopmann, junto con el Secretario de Deportes Daniel Llorenti y la Secretaria de Cultura María José Rodríguez, las recibieron antes del viaje, brindándoles apoyo económico y motivación para representar a Zapala.

Con estas convocatorias, Zapala se consolida como una cantera de fútbol femenino. Luana y Thiara se suman a otras jóvenes promesas de la región, como Bianca Garrafa (actualmente en River Plate) y Antonela Jaque, que realizó pruebas en Talleres de Córdoba, demostrando que la ciudad chaqueña se ha convertido en un semillero de talento nacional.

La historia de Quintero y Rodríguez no solo refleja constancia y sacrificio, sino también la fuerza de un proyecto regional que apuesta al crecimiento de las jóvenes y al desarrollo del fútbol femenino en todo el país. La próxima parada para ellas será volver a entrenar en Vélez, y sus nombres ya comienzan a sonar como futuras referentes de la categoría.