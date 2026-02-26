El próximo 6, 7 y 8 de marzo se realizará una nueva edición del Campeonato de Asadores, en la localidad de Zapala. Un evento que cada año reúne tradición, gastronomía y competencia, con la intención de que la cultura del asado se mantenga viva.

Como novedad de este año, anunciaron que se suma la categoría Kids, es decir que ahora los niños podrán participar de la competencia.

La quinta edición del Campeonato Nacional e Internacional de Asadores a la Estaca ya se palpita, a semanas de su comienzo. Luego del anuncio realizado por el intendente Carlos Koopmann, las inscripciones y consultas comenzaron a llegar de diferentes partes del país.

Este 2026, la categoría Asadores “Kids”, será para que los chicos y chicas desde los 6 a los 12 años, tengan la oportunidad de participar y conocer más sobre la cultura del asado.

Desde la organización a cargo del Municipio, anticiparon que se trata de una actividad formativa, recreativa y participativa destinada a niñas y niños, cuyo objetivo es fomentar la tradición del asado argentino.

Aclararon que no tendrá carácter competitivo ni se establecerá orden de mérito. Habrá un total de 20 equipos, integrados por máximo de dos niños o niñas, con un adulto responsable (este deberá ser parte del equipo de forma obligatoria).

Explicaron que el adulto mayor actuará principalmente como fogonero, podrá asistir en el encendido y control del fuego, pero no deberá intervenir en la cocción, preparación ni presentación, salvo por razones de seguridad.

Para esta primera edición de la categoría Kids se definió que la preparación obligatoria será el tradicional asado banderita con guarnición a la parrilla, y tendrán un máximo de una hora para presentar el plato.

Quienes deseen participar, podrán anotarse de manera gratuita o hacer su consulta telefónica al (2942) 576530.