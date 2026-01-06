En las últimas horas se difundió un video en redes sociales que despertó gran indignación, en un momento en el que los incendios forestales causan estragos en la patagonia.

En las imágenes se puede ver a una pareja de turistas extranjeros haciendo fuego en una zona no habilitada en Laguna Torre, en un sector de alto riesgo ambiental. Martín, un vecino de El Calafate registró la situación, los obligó a levantar el campamento y dio aviso a autoridades del Parque Nacional Los Glaciares.

En la grabación se puede ver que los visitantes acampaban en un área boscosa donde está terminantemente prohibido encender fuego. El autor del video no pudo contener las lágrimas mientras reclamaba por el peligro que estaban generando.

"Ustedes nos vienen a prender fuego los bosques, agarren sus cosas y váyanse de acá", les reclamó indignado.

Martín contó que debió modificar su recorrido luego de observar una columna de humo. Remarcó que se trata de un sector con mucha vegetación y condiciones extremas de sequedad. Luego de la confrontación, los turistas se retiraron del lugar antes de la llegada de las autoridades.

Personal de Parques Nacionales junto con Gendarmería inició un operativo para recabar información e identificar a los responsables. Solicitaron la colaboración de la comunidad y pidieron que cualquier persona que tenga datos sobre el paradero de la pareja se comunique de inmediato, especialmente en las zonas de El Chaltén o El Calafate.

Los turistas serían de origen israelí, dato que ya fue aportado a las autoridades. También revisan registros de alojamientos y campings, además de analizar imágenes y videos tomados en el lugar.