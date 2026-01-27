Una delegación bipartidaria del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos arribó este martes a Neuquén en una visita oficial que busca profundizar el conocimiento sobre el potencial energético y minero de la región. El grupo, integrado por legisladores demócratas y republicanos liderados por el congresista Morgan Griffith, aterrizó alrededor de las 9:30 en el aeropuerto Presidente Perón a bordo de un Boeing C-40 Clipper, para dirigirse posteriormente a recorrer yacimientos de Vaca Muerta.

Esta visita representa una oportunidad estratégica para Neuquén de mostrar sus capacidades en hidrocarburos no convencionales y minerales críticos ante actores clave del mercado estadounidense.

La agenda de la comitiva incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores relevantes del sector energético y minero, con el objetivo de abordar temas de mutuo interés como el procesamiento de minerales críticos, la gestión ambiental, la tramitación de permisos mineros y aspectos de investigación en salud pública, según informó la embajada de Estados Unidos.

Estos encuentros podrían abrir puertas a futuras inversiones, transferencia tecnológica y acuerdos comerciales que beneficien directamente a la provincia, consolidando a Neuquén como un socio estratégico en la transición energética global y el desarrollo de cadenas de suministro de minerales esenciales para la industria tecnológica.

El arribo previo de la delegación a Ushuaia generó polémica cuando sectores opositores de esa provincia cuestionaron el uso de una aeronave militar para el traslado de legisladores extranjeros. Pero el avión utilizado para el traslado, un Boeing C-40 Clipper, es una aeronave del Departamento de Defensa de Estados Unidos destinada exclusivamente al transporte oficial de legisladores y funcionarios, basada en el modelo comercial Boeing 737.

Contrariamente a algunas especulaciones infundadas, no se trata de un avión militar operativo ni implica misión estratégica alguna, sino simplemente el medio de transporte estándar y protocolar para delegaciones del Congreso estadounidense en viajes internacionales, equivalente a como Argentina y otros países utilizan aeronaves de la flota gubernamental para sus representantes.

La visita de esta delegación estadounidense a Neuquén subraya el creciente interés internacional por Vaca Muerta y el potencial minero de la región, posicionando a la provincia en el mapa de inversiones energéticas globales. El encuentro entre legisladores norteamericanos y actores locales promete fortalecer los vínculos bilaterales y generar oportunidades concretas de desarrollo económico, empleo y transferencia de conocimiento que beneficiarán a toda la comunidad neuquina en los próximos años.

